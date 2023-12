Zico agradece aos craques e à torcida por mais uma edição do Jogo das Estrelas

Gratidão em dose dupla é o sentimento de Zico em todo fim de ano quando realiza o Jogo das Estrelas, que chega à 19ª edição. Grato pelos craques do futebol brasileiro e mundial, do presente e do passado, que sempre aceitam o convite para estarem no seu evento beneficente. E grato também por inúmeros torcedores abraçarem essa causa, que ampara e privilegia projetos sociais e instituições de caridade. O Maracanã, portanto, estará à espera de todos nesta quarta-feira (27/12), às 20h30, para mais um festival da bola.

Os portões abrirão para o público às 16h, com artistas e músicos já em campo para desfilar talento no jogo de abertura, às 18h. O anfitrião Zico entra no gramado cercado de craques às 20h30, partida com transmissão ao vivo do SporTV e que tem como patrocinador a Bradesco Seguros. Antes de a bola rolar, uma homenagem especial a Pelé e a Roberto Dinamite, que nos deixaram em dezembro de 2022 e janeiro de 2023, respectivamente. Os netos do Rei e o filho do maior ídolo da história do Vasco estarão presentes.

“Eu só posso agradecer por essa festa do futebol que há 19 anos conseguimos realizar. E o Jogo das Estrelas não seria nada sem a presença de cada um, seja em campo como na arquibancada. São os jogadores e os torcedores que fazem tudo acontecer. Fico feliz por todos aceitarem nossa convocação para fazer do evento um marco em todos esses anos. Desta vez, vamos homenagear o maior de todos, nosso Rei Pelé, e meu outro grande amigo, o Roberto. Qualquer coisa por eles é pouco para tanta representatividade e significado”, disse Zico.

Como de costume, craque é o que não vai faltar no gramado do Maracanã. A cereja do bolo da 19ª edição é o ex-atacante argentino Martín Palermo, um dos maiores ídolos do Boca Juniors. Outros estrangeiros confirmados, e que fizeram sucesso no Brasil, são o ex-volante Mancuso e o ex-lateral-esquerdo Sorin. Mas a bola ainda vai rolar nos pés de Adriano Imperador, Petkovic, Aldair, Leonardo, D’Alessandro, Renato Gaúcho e muito mais (veja lista completa abaixo).

Projeto ‘Doe Gols’ do Brasileirão para o Jogo das Estrelas

Nesta edição, além de parte da renda ser revertida para uma lista de projetos sociais, o que sempre foi o grande objetivo do evento, quem chega pela primeira vez ao Jogo das Estrelas é o projeto DOE GOLS. Assim como já acontece há alguns anos durante o Campeonato Brasileiro, quando cada gol marcado gera três pares de chuteiras novas que são doados a instituições beneficentes, agora será a hora de Zico & Cia balançarem as redes para ajudarem nesta ação.

Confira abaixo a lista completa dos craques do Jogo das Estrelas 2023:

Goleiros - Júlio César, Carlos Germano, Gabriel e Marcos Felipe (Bahia)

Zagueiros - Leandro, Mozer, Aldair, Fernando, Ronaldo Angelim e Geromel (Grêmio)

Laterais - Leonardo, Léo Moura, Athirson, Juan, Sorín e Gilberto (Bahia)

Volantes - Júnior, Andrade, Adílio, Mancuso, Amaral, Jônatas, Luisinho Quintanilha e Wendel (Zenit)

Meias – ZICO, Éder Aleixo, Djalminha, Petkovic, Alex, D’Alessandro, Thiago Coimbra e Claudinho (Zenit)

Atacantes – Martín Palermo, Renato Gaúcho, Alcindo, Sávio, Alex Dias, Aloísio Chulapa, Amoroso, Grafite, Zé Roberto, Adriano Imperador, Luciano (São Paulo), Matheus Gonçalves (RB Bragantino) e Davidson (Wuhan Three Towns, da China)