Pelo grupo 16 da copinha Santa Cruz estreia bem e vence

No jogo que começou as 15h15 desta tarde (04), a equipe do Santa Cruz enfrentou o Rio Branco-Ac no estádio Ernesto Rocco em Porto Feliz (SP), onde venceu por 2 a 0.

Com um início dominador, logo aos 9 minutos de jogo abriu o placar após uma bola que bateu no travessão e sobrou para o lateral Hernandes que chapou a bola e mandou para o fundo da rede , mesmo depois do gol continuou pressionando e aos 20 minutos sofreu um falta que começou ma entrada da área mas acabou dentro e assim o santa teve um pênalti marcado ao seu favor, o atacante Túlio bateu rasteiro no canto mas o goleiro adversário defendeu , mesmo após perde o pênalti continuou na pressão e em busca de ampliar o placar ainda no primeiro tempo.

Com o começo do segundo tempo , a equipe do Santa diminui um pouco o ritmo e o Rio Branco cresceu na partida mas não suficiente para tirar a dominância do Santa que aos 16 minutos após uma falha do zagueiro, o Lázaro que entrou na 2 etapa aproveitou a oportunidade e fez o gol da vitória para seu time .

Santa ainda teve mais algumas chances mas o placar ficou mesmo em 2a0, agora Santa Cruz volta a campo no domingo (7) para enfrentar a equipe do Capivariano.

Sobre o próximo adversário:

Capivairano jogou contra o desportivo Brasil no mesmo horário e perdeu por 2 a 0 , sofreu os gols ainda na primeira etapa e agora vem para tentar se recuperar contra a equipe do Santa Cruz .