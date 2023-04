Em alta pelo time sub-17 do Resende, Deivison e Lucas Hernandes comemoram oportunidade no profissional

Aos 16 anos, a dupla Lucas Hernandes e Deivison são dois jovens prodígios que vem brilhando na categoria sub-17. O primeiro atua como lateral, e é capitão da equipe tendo em si a responsabilidade de comandar o elenco neste início de temporada.

Titular nos três jogos, o defensor soma 270 minutos em campo, sendo peça importante no esquema da equipe que atualmente está disputando a Copa Rio. Ainda jovem o atleta começou a semana tendo a oportunidade de atuar nos treinos do elenco profissional da equipe.

“Nem sempre temos oportunidade de ouro como essas, por isso, é fundamental aproveitarmos ao máximo. A sessão de treinos com o time de cima foi muito positiva, conseguimos evoluir e pegar dicas com os mais experientes, e com isso, podemos repassar o conhecimento para nossos companheiros na base, melhorando assim o nível da equipe como um todo”, afirma Lucas.

Por outro lado, o atacante que também esteve presente no treinamento, enxerga a oportunidade como uma amostra de que está no caminho certo, e que o alvinegro reconhece todo esforço e dedicação que vem tendo nas últimas semanas.

“Sabemos que não é uma chance que todos podem ter infelizmente, entretanto, enxergo como um prêmio, e uma forma de parabenizar os atletas pelo bom desempenho. Fico feliz por ser escolhido, mas também, torço para que meus companheiros conquistem este momento com os profissionais, pois é algo único, e muito especial”, ressalta Deivison.

Ainda conquistando seu espaço no sub-17, o jovem vem ganhando mais minutagem a cada partida, tendo atuado por 84 minutos na Copa Rio. Entretanto, apesar de ter menos tempo dentro das quatro linhas, o atacante foi fundamental no último final de semana, tendo marcado dois gols, que ajudaram na construção da primeira vitória do Resende nesta temporada.