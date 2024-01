Sport Recife vence Santo André nos acréscimos e se classifica na Copinha

Na tarde deste domingo (7), em partida válida pela segunda rodada do grupo 23 da Copinha, o Sport Recife venceu o Santo Andrépor 2 a 1, com gol de Victor Gabriel e Thalis para os pernambucanos e Gabriel Ferreira para os andreenses.

Primeiro tempo

No início da partida o Santo André pressionou bastante e teve uma grande chance de abrir o placar, mas Jhonatan apareceu de baixo da trave e conseguiu chutar por cima do gol de maneira inacreditável. Gabriel Pereira ainda conseguiu uma um outra lace de perigo, mas chutou para fora.

O Sport conseguiu chegar com perigo aos 25 minutos, em que Marcelo Henrique chutou de longe e Renan fez a defesa, e logo aos 44 minutos a equipe nordestina teve pênalti marcado, Victor Gabriel cobrou, o goleiro defendeu, mas no rebote o próprio Gabriel mandou para o fundo do gol.

Segundo tempo

No começo a segunda etapa Gabriel Ferreira passou por trás da defesa do Sport e, em posição legal, bateu de primeira no cantinho do goleiro, para empatar e fazer o Ramalhão sonhar com a classificação. O Leão deu a resposta com Gean que finalizou rasteiro e a bola explodiu na trave. Marcelo Henrique apareceu na grande área e tentou de calcanhar, mas Renan conseguiu fazer a defesa.

O Santo André chegou no ataque com Antônio Robson aos 37 minutos, mas o goleiro defendeu. Então aos 47 minutos Gean recebeu na velocidade, girou para cima do goleiro e tocou para Thalis que empurrou para o gol vazio, garantindo a vitória e a classificação do time pernambucano para a segunda fase da Copinha, enquanto o Santo André não tem mais chances de avançar na competição.

Outra partida do grupo

O Aster Itaquá venceu o Cruzeiro-AL por 4 a 0 em Itaquacetuba-SP, com gols de Patric, Dieguinho, Gabriel Martins e Davi Corsini. Assim se classificando para a próxima fase.

Situação na tabela

O Aster Itaquá lidera o grupo com os mesmos seis pontos do segundo colocado Sport que possui o saldo de gols inferior, o Santo André ocupa a terceira colocação com zero pontos, enquanto o Cruzeiro-AL fica em último lugar com a mesma pontuação zerada.

Próximos jogos

O Sport Recife encara o Aster na quarta-feira (10), às 15h, e o Santo André enfrenta o Cruzeiro-AL no mesmo dia, mas às 12h45 em Itaquacetuba em São Paulo.