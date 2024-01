Flamengo fará partida contra o Philadelphia Union na pré-temporada

O Flamengo decidiu que passará a pré-temporada nos Estados Unidos e terá dois compromissos contra times da MLS. Um deles, já confirmado anteriormente, contra o Orlando City, no dia 27 de janeiro. O outro será contra o Philadelphia Union. A informação é da jornalista Monique Danello, da TNT Sports Brasil.

De acordo com a notícia, o Rubro-Negro jogará contra o Philadelphia em Tampa, nos Estados Unidos, em data ainda a definir. Além disso, restam definir os detalhes entre os times de horário e se será um jogo amistoso ou jogo-treino. A tendência é que seja um jogo-treino pelo tamanho do campo.

O duelo seria um pedido do técnico Tite, que desejava mais uma partida nessa pré-temporada, e o Flamengo acatou.

Flamengo x Orlando City

A partida amistosa contra o Orlando City está marcada para o dia 27 de janeiro, em Orlando, pela "FC Series", antiga "Florida Cup". O Rubro-Negro ficará no país norte-americano do dia 18 a 31 de janeiro.

Durante este período, o Rubro-Negro utilizará os garotos da base no Campeonato Carioca, que começa no dia 17 de janeiro, contra o Audax-RJ. O Flamengo ainda não divulgou se mandará os titulares para a estreia do Estadual.