Flamengo terá pré-temporada contra o Inter Miami nos Estados Unidos

O Flamengo está organizando uma pré-temporada para 2024 em Orlando, nos Estados Unidos, com um amistoso contra o Inter Miami, time de Lionel Messi, na MLS. A programação do Rubro-Negro prevê que o clube fique pelo menos 10 dias no país norte-americano.

A informação é do portal 'GE.com' e dá conta de que o Flamengo partiria para os Estados Unidos na segunda quinzena de janeiro e teria retorno previsto somente para o fim do mês. Ainda restam detalhes para a confirmação do amistoso e da assinatura do contrato, mas tudo indica que teremos um duelo entre Giorgian De Arrascaeta e Lionel Messi, em janeiro de 2024.

Além da partida contra o Inter Miami, há a possibilidade de outros amistosos. De acordo com a publicação, River Plate, da Argentina, Atlético Nacional, da Colômbia, e a seleção mexicana foram alguns dos times consultados.

Foto: Inter Miami

Flamengo quase participou da Flórida Cup em 2023

Ainda em 2022, o Rubro-Negro recebeu um convite do Inter Miami para disputar a Flórida Cup junto com o River Plate. Entretanto, devido ao calendário apertado com Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca, o clube da Gávea decidiu recusar.

Agora, em 2024 o encontro deve acontecer. A pré-temporada pesa a favor de Tite, que chegou ao Flamengo na reta final da temporada de 2023 para preparar o próximo ano. Apesar de ainda ter chances matemáticas de título brasileiro, o Mais Querido tem foco voltado para a classificação para a Libertadores e já visa a próxima temporada que se aproxima.

Atualmente, o Mengão é o quinto colocado no Brasileirão, com 56 pontos. Três a menos que o líder Botafogo, que ainda entra em campo nesta quinta-feira (09), contra o Grêmio. Um título brasileiro seria uma espécie de redenção para o clube da Gávea, que ficou pelo caminho no Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Libertadores e Copa do Brasil, acumulando vexames e eliminações em 2023.