Waltinho entra no segundo tempo e ajuda Botafogo-SP a ganhar primeira partida na Copinha

Com participação de Waltinho no gol da vitória, o Botafogo-SP venceu o América-RN por 2 a 1 pela Copa São Paulo de Futebol Júnior no último domingo (07). O jogador entrou na segunda etapa, cobrou o escanteio que culminou no segundo gol, e ajudou o Pantera a conquistar seu primeiro triunfo na competição. Após a partida, o atacante comentou sobre a partida.

"Muito feliz pela vitória e por ter ajudado. Nossa equipe sabia que era um jogo importante, que poderia definir nossa participação na competição. Agora é ir com tudo, que o próximo jogo é uma final", disse Waltinho.

O próximo compromisso oficial do Botafogo-SP será contra o Fast, em Salto, nesta quarta-feira (10), às 13h. O Tricolor ocupa a segunda colocação do grupo 17, com 3 pontos, e só depende de si para avançar para a próxima fase da Copinha. O atleta também comentou sobre este confronto crucial.

"Estamos muito confiantes (na classificação à segunda fase). A vitória aumentou nossa confiança e estamos nos entregando ao máximo nos treinos e dentro de campo. Nosso objetivo, assim como no Paulista, é fazer uma grande campanha".

Waltinho esteve na campanha do Paulista Sub-20 na temporada passada, em que a equipe chegou às quartas de final. Além disso, vale ressaltar que o atacante contribuiu com dois gols e uma assistência nos quatro últimos jogos da competição.