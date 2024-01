Ferroviária vence São Paulo e passa em primeiro do grupo na Copinha; Tricolor fica em segundo

A noite desta terça-feira (09) foi marcada por mais uma rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024. Em partida válida pela terceira rodada da Copinha, a Ferroviária bateu o São Paulo por 2 a 1 e garantiu a liderança do Grupo 7 da competição. O Tricolor, por sua vez, também se classificou, mas ficou na segunda colocação.

Locomotiva bate o São Paulo

Em jogo realizado na Fonte Luminosa, em Araraquara, e válido pela terceira rodada de fase de grupos da Copinha, a Ferroviária venceu o São Paulo por 2 a 1, chegou aos nove pontos e terminou o Grupo 7 na liderança. O Tricolor, que por já estar classificado para a segunda fase começou a partida com reservas, ficou com seis pontos. Os gols da Locomotiva foram marcados por Erick e Dowglas. Pelo São Paulo, Ryan Francisco balançou as redes e diminuiu o placar.

Próximos passos

Classificados para a segunda fase, os dois times já têm seus rivais definidos: a Ferroviária enfrenta o Gama, enquando o São Paulo encara o Ceará. As partidas devem acontecer na sexta-feira.