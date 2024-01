Sesc RJ Flamengo enfrenta o Brasília no Maracanãzinho

O Sesc RJ Flamengo tem mais um encontro marcado com sua torcida no Maracanãzinho. Nesta sexta-feira (12.01), o time do técnico Bernardinho enfrenta o Brasília, às 21h, com transmissão do SporTV 2, e só pensa em buscar mais três pontos no último compromisso no primeiro turno da Superliga Feminina. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Guichê Web.

Líder isolado da competição, com 27 pontos, o Rubro-Negro vem de uma vitória difícil sobre o Bluvôlei por 3 a 1, fora de casa. O pensamento do grupo é não se acomodar independentemente do adversário e da situação na tabela.

"Nossa última vitória foi construída com muita paciência e muito trabalho. Não foi fácil vencermos lá em Blumenau e sabemos que não jogamos o nosso melhor vôlei. Mas fiquei orgulhosa do time pela nossa luta. O campeonato é longo e temos de manter o crescimento. Tenho certeza de que aprendemos com essa partida e que seremos melhores por causa dela já contra o Brasília", disse Roni, segunda maior pontuadora da Superliga, com 172 pontos.

O retorno do Sesc RJ Flamengo ao Maracanãzinho após quase dez anos aconteceu no último dia 6, na vitória sobre o Praia Clube por 3 a 0. A torcida rubro-negra levou toda a sua alegria para as arquibancadas do icônico ginásio, uma das casas do Rubro-Negro ao lado do Tijuca Tênis Clube.

Com 12 títulos, o Sesc RJ Flamengo é o maior campeão da Superliga Feminina. O time de Bernardinho foi ao topo do pódio da competição nacional nas temporadas 1997/1998 e 1999/2000 (ambas em Curitiba), 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 (no Rio de Janeiro). A competição reúne 12 equipes, que se enfrentam em turno e returno antes dos playoffs. A final acontecerá em abril.