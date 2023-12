Volante do Fluminense, Claudinha celebra renovação e mira 2024: “Fazer um grande ano”

Vice-campeão da Série A2, o Fluminense vai disputar, em 2024, a elite do Campeonato Brasileiro Feminino. O clube aposta na manutenção do elenco para o próximo ano, e na última terça-feira (12), anunciou a renovação de contrato da volante Claudinha.

“Muito feliz por essa renovação com o Fluminense. Acredito que, quando o clube renova com a atleta, é sinal de que ela trabalhou bem. O Fluminense abriu as portas para mim e sou grata pela confiança. Sigo buscando corresponder da melhor forma”, destacou a jovem atleta, de 23 anos.

Claudinha chegou ao Fluminense em agosto deste ano, após disputar a Série A2 do Brasileirão pelo Vila Nova. Semifinalista do Campeonato Carioca com o Flu, a volante foi titular em todos os nove jogos da campanha. Agora, quer colaborar para o sucesso do time em 2024.

“As expectativas para a próxima temporada são muito boas. Estamos trabalhando duro, treinando bastante após o Campeonato Carioca. Sabemos que a Série A1 é uma competição de alto nível, que vai nos exigir bastante, e precisamos estar preparadas. Esperamos fazer um grande ano e vamos trabalhar muito para isso”, finalizou a jogadora.

Mais sobre Claudinha

Baiana da cidade de Ilhéus, Claudinha atuou no futsal até os 17 anos, quando ingressou no futebol de campo. Ela iniciou a carreira nos gramados pela Associação Desportiva Jequié, onde permaneceu até 2019. De lá, foi para o Vitória, e ficou no clube até 2022.

Contratada pelo Doce Mel na última temporada, Claudinha iniciou a sua ascensão no futebol feminino em nível nacional. Pela equipe baiana, disputou a Série A3 do Brasileirão. O bom desempenho despertou o interesse do Vila Nova, que acertou com a jogadora para a Série A2 de 2023. No Vila, Claudinha chamou atenção do Fluminense, onde a volante vai disputar a elite do Campeonato Brasileiro em 2024.