Flamengo vence o São José e avança para oitavas de final da Copinha 2024

Em confronto válido pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Flamengo e São José se enfrentaram em busca da classificação para as oitavas de final. A equipe carioca ficou com a vitória nesta segunda(15), placar encerrado em 3 a 1, avançando para as oitavas da Copinha. Os gols da partida foram marcados por Daniel Rogério e Weliton(2x) para o rubro-negro, já para o Zeca, Santarém foi o autor do gol.

. Como foi o jogo?

Primeiro tempo

No início da primeira etapa, o Flamengo começou melhor, trocando muitos passes e mantendo a posse de bola, porém sem definir suas construções. Por outro lado, o São José não esteve perdido na partida. A equipe do Sul tentou entrar no jogo a partir dos contra-ataques, jogando no erro adversário.

Aos 11min, foi o São José quem chegou primeiro com perigo. Em um chute forte, de fora da área, de Thiago Tinoco, o goleiro flamenguista Lucas Furtado fez uma boa defesa.

Aos 21, o Flamengo respondeu, na finalização colocada de Wallace Yan, na entrada da grande área, o arqueiro Édson Júnior fez a intervenção.

No minuto 23, o rubro-negro abriu o placar. Wallace Yan recebeu a bola do lado direito e com um lindo giro entrou na área para tocar para Daniel Rogério, de carrinho, completar pro fundo das redes.

Aos 30min, o São José quase empatou a partida. O centroavante Daniel recebeu um cruzamento do lado esquerdo feito por Petty, de carrinho, ele tentou marcar o gol, mas a bola foi fraca e deu tempo de Lucas Furtado agarra-la.

Com 33min, o time do Zeca conseguiu o empate, em linda jogada coletiva. A construção começou com o toque de Thiago Tinoco para Daniel, o número nove fez o pivô e rolou a bola para Santarém, o atacante da equipe finalizou firme, na entrada da grande área, para empatar o confronto.

Aos 40min, o Mengão voltou a ficar na frente do placar. A jogada iniciou com o cruzamento de Rodriguinho para a área, Wallace Yan desviou de cabeça, já na pequena área, com a perna esquerda, Weliton marcou o segundo gol do Flamengo.

Aos 45min, Wallace Yan sofreu falta dentro da área adversária, com isso, pênalti marcado à favor do time flamenguista. Ele mesmo pediu para bater, mas pecou na cobrança, o goleiro Édson Júnior defendeu. Com essa defesa de Édson, ele defendeu a quarta penalidade na competição.

Segundo tempo

A etapa complementar, nos primeiros minutos, começou com bastante equilíbrio, o São José precisando de ao menos empatar o duelo, foi pra cima em busca do seu segundo gol. A defesa rubro-negra não permitiu muitos espaços e não sofreu muito perigo.

Com 10min, o Flamengo atacou de maneira perigosa. Após uma cobrança de escanteio, Iago cabeceou acima do travessão. Quase foi o terceiro do Mengão.

Aos 14min, Weliton apareceu novamente para ampliar o marcador para o time flamenguista. O centroavante recebeu um bom passe de Felipe Teresa, teve espaço, chutou forte e rasteiro, de fora da área, a bola ainda tocou na trave e entrou.

Com 19min, Édson Júnior operou dois milagres para a equipe do Zeca. Primeiro em um chute de Felipe Teresa, após a sobra de uma bola parada batida por Jean Carlos. Na sequência, em cobrança de escanteio, Iago subiu e cabeceou, porém o goleiro fez a defesa.

Logo após matar o jogo, o Flamengo continuou seu plano de jogo, manteve a posse de bola, até tentou aumentar a vantagem em outras oportunidades, porém nenhuma tão clara.

O São José rendeu-se e não conseguiu voltar à partida. Os principais atletas estavam cansados e foram substituídos. Sendo assim, o empate não veio para o time do Zeca.

O embate encerrou com o placar de 3 a 1 para o Flamengo, que conseguiu a classificação para a próxima fase da Copinha e segue com 100% de aproveitamento na competição.

. Próximo jogo

Com esse resultado positivo, o Flamengo continua vivo na Copa São Paulo e disputará a fase de oitavas de final do torneio contra o Botafogo-SP. O confronto será realizado na próxima quarta-feira(17), no Estádio José Liberatti. O horário ainda não está definido.