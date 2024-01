Técnico Raphael Bahia, assume o Flamengo na Copa São Paulo de Futebol Junior

O grupo do Flamengo na Copa São Paulo de Futebol Júnior se dividiu. 12 jogadores, bem como o técnico Mário Jorge, se despediram do torneio para participarem da preparação para o Campeonato Carioca. O treinador Raphael Bahia assume o comando da equipe rubro-negra a partir da segunda fase.

O clube carioca tem compromisso já neste sábado (13), às 21h30, diante do Náutico, agora com novas peças, e muito desfalcado em relação ao time que disputou a fase de grupos. Raphael Bahia comentou o peso de comandar o Flamengo em uma Copinha:

"Sentimento único. Disputar uma competição do tamanho da Copa São Paulo, ainda mais defendendo uma instituição como é o Flamengo. Uma equipe muito vitoriosa como essa do sub-20, comandada pelo Mário Jorge. É uma responsabilidade muito grande, uma alegria muito imensa de estar participando deste processo nessa fase de mata-mata. A gente acredita que teremos um jogo muito difícil contra a equipe do Náutico, sabendo da competitividade que a equipe mostrou durante a competição. Acreditamos fazer um bom jogo e, se tudo der certo, sair de lá com a classificação."

Retrospecto de Raphael Bahia como treinador na base do Flamengo

Foto: Divulgação

Raphael Bahia chegou ao Flamengo em março de 2023 e já acumulou três títulos. Ele foi campeão da Flamengo Adidas Cup, Brasil Soccer Cup e Liam Brady Cup, sendo este invicto. Além disso, o Rubro-Negro, sob seu comando, também foi Vice-campeão da Guadalupe Cup e semifinalista do Torneio Guilherme Embry.

Pela equipe sub-16 do Flamengo, foram 29 jogos, com 20 vitórias, três empates e seis derrotas. O time marcou 53 gols e sofreu apenas 17, somando 73% de aproveitamento. Além disso, o técnico já esteve no sub-20 quando o treinador Mário Jorge estava no profissional. Ele falou sobre como isso pode ajudar no relacionamento com os atletas:

"O fato de eu ter participado de alguns momentos do sub-20, quando o Mário subiu para os profissionais, isso ajuda muito no relacionamento com os atletas. Os atletas que estão vindo, que eram do sub-17 e agora são do sub-20 também, por terem feito parte do módulo 16-17 e, em alguns momentos terem participado, ajuda bastante. Acredito que isso só venha a ajudar nessa relação de segunda fase com esses atletas, por mais que não tenhamos muito tempo de treinamento. Estamos super animados e confiantes para que possamos fazer um bom jogo e sair com a classificação."