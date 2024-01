O Cruzeiro está pronto para mais uma temporada! Classificado para a Copa Sul-Americana deste ano, o Cabulo terá como primeiro desafio o Campeonato Mineiro e tem como objetivo encerrar o jejum de quatro anos sem o título estadual.

Pilar importante da Raposa, o zagueiro Neris projetou o início da temporada e a disputa do Campeonato Mineiro.

"Estamos tendo uma pré-temporada muito qualificada, tentando pegar o mais rápido possível as boas ideias do treinador para podermos chegar bem para estreia e seguir evoluindo no restante da temporada, sobre o time acredito que o professor está com um elenco muito qualificado para poder escolher quem inicia a temporada contra o Vila Nova", disse o zagueiro da Raposa.

Com a melhor defesa do último Campeonato Mineiro, Neris também comentou sobre a pressão de repetir o feito de 2023 na atual temporada: "Não vejo como pressão maior, eu enxergo isso como uma motivação a mais para manter os bons números defensivos! E estamos trabalhando incansavelmente para que isso aconteça!", analisou.

Por fim, ainda projetando o ano de 2024, o defensor analiou as perspectivas da Raposa para a temporada. Ale´m do Campeonato Mineiro e da Copa Sul-Americana, o Cabuloso também disputará a Copa do Brasil e o Brasileirão.

"O jogador que joga no Cruzeiro não pode ter outro pensamento que não seja de títulos, acho que estamos no caminho certo, para poder dar alegrias para nosso torcedor nessa temporada e sobre as metas individuais é procurar estar sempre na melhor forma física, mental e técnica para poder estar ajudando o Cruzeiro a alcançar bons resultados juntos com meus companheiros".

O Cruzeiro está no Grupo A do Mineiro ao lado de Ipatinga, Itabirito e Tombense. Na fase classificatória, a Raposa enfrentará em turno único os outros oito participantes, que se dividem em chaves B (Atlético, Pouso Alegre, Uberlândia e Villa Nova) e C (América, Athletic, Patrocinense e Democrata-GV).