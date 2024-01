Na próxima quarta-feira (24), o Cruzeiro vai iniciar a temporada de 2024 contra o Villa Nova fora de casa, através da abertura da primeira rodada do Campeonato Mineiro, às 19h (horário de Brasília), no Castor Cifuentes, em Nova Lima.

Dessa forma, a Raposa também busca estrear com o pé direito no Estadual para sonhar com seu 39º título, que não vem desde a temporada 2019, quando derrotou o Atlético Mineiro na final.

Pela fase inicial do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro será o cabeça de chave do Grupo A, que ainda conta com Ipatinga, Itabirito e Tombense.

Para esta temporada, a Raposa busca grandes metas para o ano de 2024, após confirmar permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, ao ficar no empate contra o Botafogo pela penúltima rodada e também se garantindo na fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Além disso, o clube de Belo Horizonte também volta a disputar uma competição da CONMEBOL após quase cinco anos, quando foi eliminado pelo River Plate, da Argentina nas oitavas de final da Libertadores.

Antes de enfrentar o Villa Nova, o Cruzeiro busca retomar o protagonismo no Campeonato Mineiro após cinco anos e podendo quebrar com a hegemonia do arquirrival Atlético Mineiro, que vem dominando o Estadual desde 2020.

Nesta atual janela de transferências, a Raposa oficializou as contratações do goleiro Léo Aragão, o zagueiro Zé Ivaldo e dos atacantes Gabriel Veron, Juan Dinenno e Rafa Silva, como novos reforços do treinador Nicolás Larcamón, que chega no clube mineiro para substituir Paulo Autuori na comissão técnica.

Além deles, o Cruzeiro também anunciou o retorno do volante e lateral-direito Lucas Romero após cinco anos e com passagens por Vélez Sarsfield e Independiente, da Argentina e Léon, do México.

Cruzeiro deverá ter reforços contra o Villa Nova fora de casa pela estreia do Campeonato Mineiro

Para enfrentar o Villa Nova, o técnico Nicolás Larcamón deverá escalar o Cruzeiro com a maioria de seus reforços que foram contratados pelo clube mineiro no mercado da bola e já estão regularizados no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta semana.

Por outro lado, a Raposa terá que lidar com os desfalques de Rafael Bilu, Filipe Machado, Wesley e Gabriel Veron, que estão machucados e seguem sem previsão de retorno aos gramados.