Campeonato Mineiro 2024: Confira como chega o Cruzeiro para o estadual

​​​​​​O Cruzeiro chega para a temporada de 2024 com otimismo e poder de investimento maiores do que na temporada passada. O clube vem buscando grandes contratações nesta janela de transferências e terá, com o novo treinador Nicolás Larcamón, a mesma intensidade de Paulo Pezzolano em 2022, visando voltar à final e conquistar o título do Estadual, que não vem desde 2019.

Pré-Temporada:

O Cruzeiro trouxe seu novo treinador, o argentino Nicolás Larcamón, que estava no León, onde foi campeão da Concachampions de 2023 e levou seu clube ao Mundial de Clubes. Nessa pré-temporada, o técnico vem sendo bastante elogiado pelos jogadores pela intensidade e pela energia, sendo comparado ao ex-técnico Paulo Pezzolano.

O clube celeste estreia no Campeonato Mineiro no dia 24 de janeiro, mas antes disso deve realizar um jogo-treino.

Reforços e Saídas:

A janela de transferências do time mineiro tem sido bastante interessante, com um poder de investimento maior que na temporada passada. A Raposa manteve a base do ano passado e trouxe jogadores para elevar o nível da equipe. Já chegaram seis reforços, além do treinador, e o clube busca mais contratações. Nem tudo são boas notícias, e o Cruzeiro perdeu alguns jogadores importantes, como Bruno Rodrigues e Luciano Castán.

Quem chegou?

Nicolás Larcamón: Nico (como é conhecido) chega depois de dirigir o León, do México, onde foi campeão da Concachampions. O treinador argentino assume o lugar de Paulo Autouri.

Zé Ivaldo: Campeão da Série B em 2022, Zé volta ao clube após encerrar o contrato com o Athletico-PR. O jogador já vinha treinando na Toca nos últimos meses, mesmo sem poder ser utilizado pelo clube.

Rafa Silva: Outro que retorna ao clube, onde foi campeão da Série B. O jogador conseguiu a rescisão com o Jeonbuk, da Coreia do Sul, e assinou por um ano com o Cruzeiro.

Gabriel Veron: Uma das grandes revelações do Palmeiras nos últimos anos, Veron volta ao Brasil depois de uma passagem apagada e com algumas lesões pelo Porto, de Portugal. O jogador vem por empréstimo de um ano.

Lucas Romero: "Perro" volta ao Cruzeiro depois de quatro anos e quer novamente levar o time aos grandes títulos. Um dos ídolos da torcida, Romero foi campeão do Mineiro e da Copa do Brasil por duas vezes. O jogador assinou em definitivo por dois anos com a Raposa.

Juan Dinenno: Centroavante que foi destaque no Pumas, do México, chega para ser o homem gol da equipe. Juan era ídolo da equipe mexicana e vem em definitivo até o final de 2025.

Léo Aragão: O goleiro que vem para ser o terceiro goleiro da equipe. Léo tem 21 anos e assinou um contrato de duas temporadas após passagem pelo Bragantino.

Foto: Staff Images/Cruzeiro

Quem pode chegar e Quem Fica?

Japa: O jovem da base celeste assinou a renovação de contrato até o final de 2027.

William: Um dos melhores jogadores do time na temporada passada, o lateral-direito assinou um contrato de renovação até o final de 2026.

Douglas Costa: Revelado pelo Grêmio, Douglas tem 33 anos e teve passagens por Bayern de Munique e Juventus. Seu último clube foi o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. O jogador recebeu uma consulta do Cruzeiro nos últimos dias, conforme trouxe o jornalista Samuel Venancio, e pode ser mais uma grande contratação do time celeste para a temporada.

Emmanuel Martinez: O volante argentino vem se destacando no América Mineiro, e o clube celeste entrou em contato com o Coelho buscando a contratação do jogador, mas as negociações estão difíceis.

Whalacy: O atacante da base do Coritiba deve chegar ao clube mineiro por empréstimo de duas temporadas, com opção de compra, inicialmente para o Sub-20.

Quem saiu e quem pode sair?

Bruno Rodrigues: O atacante deixou o Cruzeiro após muitas especulações de vários times, mas acabou sendo anunciado pelo Palmeiras.

Matheus Jussa: O volante que foi titular do clube na reta final de 2023 não teve o empréstimo renovado e voltou para o Fortaleza.

Nikão: O meia foi outro que não teve o contrato renovado pelo Cruzeiro e voltou ao São Paulo.

Gabriel Mesquita: O terceiro goleiro do Cruzeiro na temporada passada, seu contrato acabou, e ele assinou com o Operário de Ponta Grossa.

Weverton: O zagueiro revelado na base do Cruzeiro foi emprestado para o Athletic, que irá disputar o Campeonato Mineiro.

Luciano Castán: O grande zagueiro do Cruzeiro em 2023, Castán deixou o clube e assinou contrato com o Sport para disputar a Série B de 2024.

Daniel Jr: O meia volta ao Brasil depois de uma passagem curta pela Rússia e deve ir para o Coritiba em um empréstimo de um ano, com opção de compra.

Gilberto: O atacante que era considerado uma das grandes contratações de 2023 irá rescindir o contrato com o Cruzeiro.

Paulo Vitor: Fora dos planos da comissão, Paulo Vitor deve ir por empréstimo ao Novorizontino por uma temporada.

Stênio: O jovem atacante teve poucas chances na temporada passada e está indo por empréstimo ao AVS, de Portugal.

Tabela do Cruzeiro no Campeonato Mineiro:

O Cruzeiro estreia no dia 24 de janeiro, contra o Villa Nova, no estádio Castor Cifuentes. O primeiro jogo em casa do time celeste será no interior de Minas, já que a equipe está punida por conta de arremessos de bombas e objetos no clássico contra o Atlético-MG. O jogo contra o Athletic, no dia 27, será no Parque do Sabiá, em Uberlândia. O clássico contra o Atlético será pela terceira rodada, no dia 3 de fevereiro, na Arena MRV.

1ª rodada:

24/01 (quarta), às 19h – Villa Nova x Cruzeiro (Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima)

2ª rodada:

27/01 (sábado), às 16h30 – Cruzeiro x Athletic (Parque do Sabiá, em Uberlândia)

3ª rodada:

03/02 (sábado), às 19h – Atlético-MG x Cruzeiro (Arena MRV)

4ª rodada:

08/02 (quinta), às 20h – Cruzeiro x Patrocinense (Mineirão)

5ª rodada:

14/02 (quarta), às 20h – Cruzeiro x América (Mineirão)

6ª rodada:

17/02 (sábado), às 16h30 – Democrata-GV x Cruzeiro (Estádio Mammoud Abbas, em Governador Valadares)

7ª rodada:

26/02 (segunda), às 20h – Pouso Alegre x Cruzeiro (Estádio Irmão Gino Maria Rossi, em Pouso Alegre)

8ª rodada:

02/03 (sábado), às 16h30 – Cruzeiro x Uberlândia (Mineirão)