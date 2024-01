A noite desse domingo (21) foi de Vasco em campos internacionais. O Cruzmaltino enfrentou o Deportivo Maldonado no estádio Domingo Burgeño Miguel, em Maldonado, no Uruguai. A partida foi vencida pelo cruzmaltino em 1 a 0, com gol de Dimitri Payet.

Foi a segunda partida do Cruzmaltino no torneio Rio de la Plata, competição amistosa que serviu de pré-temporada ao cruzmaltino.

Duelo apertado

O confronto fica marcado pela paridade das duas equipes. Vasco foi ligeiramente melhor, porém sem conseguir exercer essa diferença de forma a dominar a partida. As melhores chances do primeiro tempo saíram dos pés de jogadores do Maldonado, que apesar disso, não souberam abrir o placar.

Ao retorno para a segunda etapa, Ramón Díaz mexeu e tirou Medel para entrar com Praxedes, trazendo maior volume para o meio de campo. Aparentemente, essa foi a decisão correta, pois em jogada de volume no setor ofensivo saiu o gol de Dimitri Payet.

Em bola espirrada pela defesa do Maldonado, o francês aproveitou e finalizou de primeira no canto esquerdo do goleiro, abrindo o placar. Além do gol, Payet protagonizou alguns ótimos lances durante o jogo, sendo considerado por muitos torcedores o melhor em campo.

Pela vitória, o Vasco conquista a taça Juan Ahuntchain. Essa, somada à taça Pablo Guiñazu, conquistada na vitória diante do San Lorenzo na última quinta-feira (18), fazem da excursão vascaína em terras uruguaias uma vitória moral e material.

Próximo jogo

Vasco volta a campo na próxima quinta (25) diante do Madureira em São Januário, em confronto que começa às 20h e será transmitido pelo SBT. O jogo valerá pela terceira rodada do Campeonato Carioca, onde o Vasco teve duas partidas com o time reserva e conquistou uma vitória e um empate.