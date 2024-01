Reforços, saídas e compromissos: veja como chega o Vasco para o Carioca 2024

O Vasco está prestes a iniciar a temporada de 2024, e o elenco contará com mudanças desde o time de futebol até a equipe profissional. Desde o dia 6 de dezembro de 2023, quando ocorreu a última partida profissional da temporada passada, houve uma repaginada completa internamente no Cruzmaltino.

A primeira movimentação foi na saída do diretor esportivo Paulo Bracks, que foi demitido no dia seguinte à permanência na primeira divisão. Para o cargo, foi contratado Alexandre Mattos, que estava no Athletico até então. Mattos foi responsável pelas vindas de Rodrigo Dias, gerente da base, e Rodrigo Pelaipe, supervisor de futebol.

Além deles, também chegaram Jomar Ottoni, coordenador de performance, e Enzo Noce, preparador de goleiros. Já dentro de campo, chegaram dois nomes até o momento. O primeiro foi João Victor, zagueiro de 25 anos, anunciado ainda antes da virada do ano.

João chega do Benfica, de Portugal, custando aproximadamente R$ 33 milhões, podendo chegar a até R$ 42 milhões dependendo das metas a serem atingidas. A segunda contratação foi a do atacante David, que chegou por empréstimo do Internacional. Ele disputou a última temporada emprestado ao São Paulo.

Também é importante destacar as renovações de Maicon, Zé Gabriel e Rossi, além da compra definitiva de Paulo Henrique, Mateus Carvalho e Bruno Praxedes. Não menos importante, foi feita a renovação contratual de Ramón Díaz e sua comissão técnica, cujo vínculo foi estendido até 2027 com o cruzmaltino.

Saídas

Dentre as saídas, além da anteriormente mencionada de Paulo Bracks, o Gigante da Colina teve a saída de Carlos Brazil, antigo gerente da base. Junto dele, outros seis profissionais da base e da equipe profissional foram demitidos, incluindo a apresentadora da VascoTV, Deborah Cruz.

Recentemente, a psicóloga do clube, Caroline Muniz, comunicou sua saída. Também é relevante mencionar as seis saídas no time feminino, além da saída do técnico Jorge Barcellos, que já foi substituído pela treinadora Veronica Coutinho.

Dentro de campo, tivemos as despedidas de Alex Teixeira, Sebastián Ferreira, Gabriel Dias e Robson. Além deles, Figueiredo e Cadu deixaram o clube emprestados para Coritiba e Bangu, respectivamente. Iván não teve seu empréstimo junto ao Corinthians renovado e também deixou a equipe.

Próximos passos

O elenco do Vasco, já reformulado, está em pré-temporada em Punta del Este, no Uruguai. Ramón Díaz, sua comissão e os jogadores cruzmaltinos estão se preparando com treinos específicos e participarão de dois jogos amistosos contra San Lorenzo e Deportivo Maldonado. Simultaneamente, uma parte do elenco profissional disputará as duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca aqui no Brasil.

É válido destacar que, dependendo do avanço de fases, o Vasco também poderá estar jogando na Copa São Paulo de Juniores simultaneamente. Assim, o mês de janeiro promete ser bastante agitado para o torcedor cruzmaltino, que ainda terá a oportunidade de acompanhar o time de basquete, participando da Copa Super 8 entre os dias 27 de janeiro e 3 de fevereiro.

Próximos compromissos

O Vasco entrará em campo na próxima quinta-feira (18), estreando tanto no Campeonato Carioca, quanto na pré-temporada, no Uruguai.

No mesmo dia, haverão dois jogos. O confronto válido pelo estadual será às 19h30, com transmissão da CazéTV no YouTube e na Twitch. O duelo válido pela pré-temporada será às 22h15, contra o San Lorenzo, com transmissão oficial da Star+ e da ESPN.

Posteriormente, a equipe voltará a campo em 21 de janeiro, novamente em dose dupla. Pelo estadual, enfrentará o Sampaio Corrêa em Saquarema, às 20h30, com transmissão pela BAND. O confronto contra o Deportivo Maldonado, pela pré-temporada, ainda não tem horário definido, mas será transmitido pela Star+ e pela ESPN no Brasil.

Ainda em janeiro, o time jogará nos dias 25, contra o Madureira, 28 contra o Bangu, e em 31 contra o Nova Iguaçu. A tabela do Cruzmaltino está definida para o mês de janeiro.