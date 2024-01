Em confronto válido pela finalíssima da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Corinthians e Cruzeiro se enfrentaram em busca do título, na Neo Química Arena. A equipe paulista saiu vitoriosa e campeã nesta quinta-feira (25), placar encerrado em 1 a 0. Desse modo, o clube alvinegro conquistou seu 11º troféu da Copinha.

O gol da partida foi marcado por Kayke Ferrari, aos 39, um golaço, com a perna direita para a alegria da torcida corintiana, que vibrou muito e viu seu time ser, mais uma vez, o vencedor do torneio, porém pela primeira vez na Neo Química Arena.

O zagueiro Pedrão, capitão celeste, elogiou o desempenho do time apesar da frustração na final. “Sentimento de orgulho pelo grupo, nós fizemos uma boa campanha. O título não veio, mas fizemos uma grande campanha e vamos continuar trabalhando.”

O jogador do Cabuloso, afirmou estar bastante orgulhoso da campanha que o seu time fez e do trabalho competente da equipe do treinador Fernando Seabra.

. Teve recado do Fenômeno

Pelas redes sociais, Ronaldo Fenômeno, gestor da SAF Celeste, elogiou os jogadores que estiveram em campo:

"O sucesso do trabalho na base não é medido pela conquista de títulos. A maior vitória é a formação não só de atletas, mas também de homens. É uma equipe formada por homens que honraram o nosso manto celeste como deve ser honrado."

. Raposa jogou bem, mas não foi campeã

Apesar do vice-campeonato no torneio, o Cruzeiro foi muito bem na partida, alguns momentos, teve controle maior do jogo que o adversário, principalmente na etapa complementar. Além disso, nos minutos finais, a arbitragem acrescentou nove minutos de acréscimo no segundo tempo, o atleta GH, do Corinthians se lesionou e o time do Parque São Jorge não podia fazer mais alterações devido à três paradas para substituição.

Com isso, a equipe do Cabuloso teve a oportunidade de jogar os últimos minutos com um jogador a mais no campo de jogo. Entretanto, o gol de empate não saiu e o título ficou com o Timão, o maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, somando com o de 2024, agora são onze títulos na história da competição.