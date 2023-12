Paulo Autuori elogia o auxiliar Fernando Seabra e se despede do cargo de treinador

Na última quarta-feira (06), pela 38ª rodada do Brasileirão, o Cruzeiro empatou em 1 a 1 contra o Palmeiras no Mineirão. Os gols do jogo foram marcados por Endrick e Nikão.

Com esse resultado, o Cruzeiro encerrou a competição na 14ª colocação, totalizando 47 pontos, e garantiu a sua classificação para a Sul-Americana. Por outro lado, o Palmeiras conquistou o bicampeonato brasileiro, elevando seu total de títulos para 12 na galeria de troféus.

Foto: Staff Images/Cruzeiro

Paulo Autuori expressou sua gratidão pela oportunidade concedida a Seabra e Vinicius, seus auxiliares:

"Eu agradeço por essa oportunidade dada a esses jovens (Seabra e Vinicius). Temos muita qualidade em treinadores jovens, que não ficam atrás em nada em termos conceituais do que são as exigências do futebol atual. Agora, eles precisam ter oportunidades, e eu, nesta função, fico feliz por ter proporcionado isso. O trabalho agora é deles, parabéns a eles e aos jogadores que foram corajosos ao enfrentar momentos difíceis."

Autuori também abordou a transição dos jovens da base:

"A transição precisa ocorrer com um pilar da equipe já estabelecido. O número de contratações será significativamente menor. Os treinadores precisarão ser capazes de desenvolver jogadores, pois muitos clubes não têm grande poder financeiro. Pedir contratações é fácil. É necessário desenvolver jogadores e encontrar soluções."

Para concluir, o diretor técnico comentou sobre o novo treinador do clube:

"O treinador não é um tema que esteja sob minha responsabilidade. Claro que estarei contribuindo da maneira que puder, mas é com Pedro Martins e Paulo André que estão conduzindo o processo seletivo, conforme é feito nos grandes clubes. É crucial que quem chegue compreenda a importância da formação no futebol. Quando digo isso, não me refiro apenas ao lançamento de jogadores, mas também a garantir que não causem problemas para a categoria sub-20, pois o trabalho está bem feito. O mais importante para mim será que qualquer pessoa que venha entenda que o Cruzeiro tem seus processos, não terá a chave do clube e precisa respeitar esse processo."

Agora, o Cruzeiro concentra seus esforços em contratar um novo técnico para a próxima temporada, com os nomes de Fernando Gago, ex-Racing, e Gabriel Milito, ex-Argentinos Juniors, sendo considerados pelo clube. Enquanto isso, o Palmeiras busca manter o treinador Abel Ferreira para 2024, uma vez que o técnico recebeu uma proposta do Al-Sadd, do Catar.