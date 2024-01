Nesta segunda-feira (22), a partir das 21h30 pelo horário de Brasília, Novorizontino e Corinthians disputarão a segunda semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior, confronto que definirá o representante do futebol paulista na grande decisão do torneio.

O Novorizontino chega para o confronto sonhando em ampliar a maior campanha da história do clube na Copinha, enquanto o Corinthians tenta alcançar mais uma decisão e manter sua forte tradição na competição. As duas equipes estão invictas na competição e prometem um duelo muito bem disputado.

Mesmo com o mando do Novorizontino, o confronto entre o vice-campeão do Grupo 6 e o campeão do Grupo 10 ocorrerá na Neo Química Arena, onde certamente o Corinthians se sentirá em casa. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva da CazéTV, no YouTube. O vencedor deste confronto enfrentará Flamengo ou Cruzeiro no dia 25.

Novorizontino sonha com final inédita

O Novorizontino sempre acabava parando nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com destaque para a campanha de 2022 onde possuía 100% de aproveitamento até ser eliminado novamente nas oitavas de final, com goleada de 5 a 2 a favor do América-MG.

Desta vez, a equipe comandada pelo técnico Rafael Stucchi conseguiu não apenas superar as oitavas de final, como seguiu fazendo história ao passar pelas quartas de final. Nas três fases do mata-mata, o clube deixou para trás Botafogo (2-0), São Paulo (3-2) e Athletico Paranaense (3-1), três clubes da primeira divisão do futebol brasileiro.

Tavinho e Enzo Rocha aparecem como destaques do elenco, mas o jogador mais decisivo no mata-mata até o momento é Lucas Café, responsável por dois gols na vitória diante do São Paulo.

Provável escalação: João Scapin; Pedro Rinaldi, João Araújo, Dantas e Luisão; Messias, Miguel Contiero e Lucas Café; Romário Pelin, Tavinho e Diego Galo. Técnico: Rafael Stucchi.

Corinthians aposta na força de Pedrinho

Do outro lado, o maior campeão da Copa São Paulo chegou às semifinais como grande favorito para a conquista de mais um título. O Timão foi amplamente dominante na fase de grupos até chegar as oitavas de final, onde avançou nos pênaltis contra o Guarani após empate por 2 a 2 graças ao goleiro Felipe Longo.

A equipe comandada pelo técnico Danilo se recuperou na terceira fase e aplicou uma goleada de 4 a 1 diante do Atlético-GO, com gols de Arthur Sousa, Pedrinho (2) e Higor. Nas oitavas de final, uma grandiosa atuação e goleada de 6 a 0 diante do CRB-AL para cravar o favoritismo. Nas quartas, vitória por 2 a 0 contra o América-MG com gols de Breno Bidon e Léo Maná.

O grande destaque do Corinthians consiste em Pedrinho, atacante artilheiro do Timão na competição com seis gols e média de 30 passes por jogo (com aproveitamento de 88%), demonstrando muita participação nas construções ofensivas.

Provável escalação: Felipe Longo; Léo Mana, João Pedro Tchoca, Renato e Vitor Meer; Ryan, Breno Bidon e Pedrinho; Kayke, Higor e Arthur Sousa. Técnico: Danilo.