A Copa São Paulo de Futebol Júnior será definida nesta quinta-feira (25) com o duelo entre Corinthians e Cruzeiro. A decisão entre os invictos ocorrerá a partir das 15h30, pelo horário de Brasília, com promessa de Neo Química Arena lotada.

O Corinthians está invicto com seis vitórias e dois empates, enquanto o Cruzeiro possui sete vitórias e um empate. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão da Copinha será na disputa por pênaltis.

A decisão será transmitida ao vivo pela TV Globo em quase todo o país (exceto Rio de Janeiro, Goiás, Tocantins, Bahia, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul). Os demais canais SporTV, Premiere e CazéTV transmitem a decisão sem bloqueios.

Corinthians busca 11º título da Copinha

A equipe comandada pelo técnico Danilo estava apontada como uma das grandes favoritas à conquista do torneio devido à qualidade técnica dos jovens do sub-20 do Timão. Desde a fase de grupos da competição, a equipe conseguiu consolidar o seu domínio.

O maior desafio no mata-mata ocorreu na segunda fase, quando o Guarani empatou por 2 a 2 e forçou uma decisão por pênaltis vencida pelo Timão com 5 a 4, graças à qualidade do goleiro Felipe Longo na defesa da cobrança de Jota.

Desde então, o Corinthians não encontrou dificuldades com goleada para cima do Atlético-GO (4-1), massacre diante do CRB-AL (6-0) nas oitavas de final, vitória sem sofrer gols diante do América-MG (2-0) nas quartas e mais uma goleada, desta vez contra o Novorizontino (3-0), com hat-trick de Arthur Sousa em plena semifinal, artilheiro que está confirmado na decisão em busca de consagrar-se como principal jogador da Copinha.

O Timão volta a uma decisão de Copa São Paulo pela primeira vez após 2016. Na ocasião, empatou com o Flamengo por 2 a 2 no tempo regulamentar e foi superado nos pênaltis com placar de 4 a 3.

Provável escalação: Felipe Longo; Léo Mana, João Pedro Tchoca, Renato e Vitor Meer; Ryan, Breno Bidon e Pedrinho; Kayke, Higor e Arthur Sousa. Técnico: Danilo.

Cruzeiro volta a decisão após 17 anos em busca do bicampeonato

O Cruzeiro não teve vida muito tranquila na fase de grupos com vitória por margem simples diante do Capital-TO na estreia (1-0) e um susto contra o Nova Mutum (1-1). Entretanto, os comandados de Fernando Seabra deslancharam na decisão da fase de grupos com 9 a 0 diante do União Mogi.

A Raposa voltou a vencer com placar mínimo diante de Madureira e Portuguesa nas duas primeiras rodadas do mata-mata, deslanchando novamente nas quartas de final contra o Santos com goleada por 3 a 0.

Na semifinal diante do Flamengo na Arena Barueri, o Cruzeiro adotou estratégia ofensiva com controle da posse de bola desde o início da partida. O primeiro tempo decepcionou pela falta de intensidade de ambas equipes, mas a Raposa foi amplamente superior na segunda etapa e conseguiu avançar diante do rubro-negro.

Diferentemente do Timão que chega à decisão com força máxima, a equipe mineira possui como desfalque o principal jogador do time sub-20. O artilheiro e líder em assistências Fernando cumprirá suspensão automática após receber cartão amarelo na semifinal. A jovem promessa de 18 anos é responsável por quatro gols e quatro assistências.

Provável escalação: Otávio; Carlos Gómez, Pedrão, Kelvin (Bruno Alves); Henrique Silva, Jhosefer, Vitinho e Xavier; Arthur Viana, Tevis e Ruan Índio. Técnico: Fernando Seabra.

Arbitragem

Árbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo

Auxiliares: Robson Ferreira Oliveira e Izabele de Oliveira

VAR: Daiane Muniz dos Santos