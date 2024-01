O Guarani venceu o Ituano por 3 a 0 neste sábado (27) no Estádio Municipal Dr. Novelli Júnior, a partida foi válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista de Futebol. Após uma vitória com um início de campanha complicado, Umberto Louzer pôde trazer algumas palavras do jogo de hoje.

Fala Louzer!

Após a vitória do Bugre, o técnico Umberto Louzer pode desfrutar de uma vitória mais maiúscula por cima do clube de Itu.

Durante a coletiva, Louzer foi questionado a respeito de sua rotatividade do elenco dentro de campo, se é algo que procurava manter durante o restante do torneio ou tem algum plano para encontrar a sua escalação ideal ao decorrer da competição, o treinador do Índio respondeu:

“Olha, não incomoda, claro que quando você tem sequência o entrosamento ele vem, a sintonia acaba aparecendo, mas foi por isso que a gente optou por não ter também os jogos amistosos na pré-temporada”.

O motivo de Umberto buscar a rotatividade é para poder trabalhar e alcançar níveis satisfatórios de atletas que não terão tanto tempo dentro de campo, mas que possam dar retorno em momentos mais decisivos dentro de outras partidas:

“A gente tem que tá sempre atento pontuando essa questão da importância desses atletas que jogam menos, para que eles possam estar sempre bem treinados, nos momentos mais vitais, nos momentos mais difíceis”.

Mesmo com o início do estadual, um dos jornalistas presentes questionou se já há alguma perspectiva da Série B, já que o torneio conta com times da mesma divisão. Em resposta, Louzer falou que é algo muito distante, ainda há tempo para pensar, ainda mais que não há o mesmo investimento comparado à segunda divisão e tem times mais estruturados vindos da primeira divisão.

Sequência

O próximo duelo do Guarani será contra o Mirassol nesta quarta-feira (31) às 21h35 no Estádio Brinco de Ouro em Campinas. A partida é válida pela 4ª rodada do Paulistão Sicredi 2024.