Foi com uma dose de tensão, mas até isso fez a partida de estreia do Itabirito no Campeonato Mineiro ser ainda mais empolgante. É que duelando fora de casa contra o Democrata, a equipe azul-grená saiu atrás e acabou derrotada no primeiro tempo.

Mas conseguiu mostrar toda sua força na etapa final. Melhor no jogo, o Itabirito cresceu e, com três gols, garantiu seus três primeiros pontos na competição. Duelo especial para Bryan. Após quatro anos na Europa, ele voltou ao Brasil com faixa de capitão e gol marcado, o último, cobrando penalidade máxima com perfeição, garantindo o 3×1 no placar.

“Acho que a alegria no nosso vestiário logo depois do jogo diz tudo. Comemoramos muito, celebramos. Até porque a gente mostrou nossa força, nosso poder de superação. Em nenhum momento duvidamos que iríamos virar. Feliz demais em voltar a jogar aqui no Brasil. E começar assim, sendo capitão e fazendo gol foi especial demais”, afirmou o jogador, que em Minas já defendeu Cruzeiro e América.

O Itabirito do capitão Bryan agora foca todas suas atenções para a segunda rodada. Vai ser a estreia como mandante da equipe na competição. O duelo é no domingo, diante do Villa Nova. “É mais um duelo difícil com certeza absoluta. É de novo muito pé no chão e muita humildade para buscar o resultado. Eles tem um time forte e bem organizado, estamos cientes. Contamos também com nossa torcida, queremos a vitória com a ajuda deles na arquibancada”, finalizou.

Itabirito e Villa Nova medem forças às 10h de domingo, no Independência.