Jogar no futebol europeu é o sonho de quase todo jogador. Bryan, de 31 anos, realizou tal desejo de 2020 a 2023, quando defendeu as cores de Alashkert (Armênia), Atyrau, Astana e FK Aksu (Cazaquistão).

No Velho Continente, conquistou títulos nacionais e jogou playoffs de Liga dos Campeões e Liga Europa. De volta ao Brasil, o lateral-esquerdo foi seduzido pela proposta do Itabirito de jogar a primeira divisão do Campeonato Mineiro, competição que ele conhece bem. Inclusive, o defensor já até balançou as redes contra seu ex-clube, o Cruzeiro, em jogo-treino realizado na Toca da Raposa 2.

Com passagens por América-MG e Cruzeiro, por onde conquistou o Campeonato Mineiro (2016) e a Copa do Brasil (2017) respectivamente, Bryan não esconde a felicidade de voltar ao seu estado de origem.

“Após quatro anos longe do meu país, da minha terra, a saudade já pesava demais. Campeonato Mineiro é um torneio que conheço bem, já disputei e venci, sei o quanto é simbólico o feito do Itabirito de subir tão rápido para a divisão de elite. Voltar a treinar em Belo Horizonte e atuar no Independência é legal demais. Parece que Deus colocou a oferta do Itabirito, um clube que não para de crescer, na hora certa pra mim”, relatou o jogador.

A menos de uma semana da estreia do Itabirito no Estadual, a pré-temporada segue a todo vapor. Conhecido como ‘lateral artilheiro’, Bryan já marcou três gols em jogos-treino de preparação para 2024.

“Espero repetir esse desempenho no Mineiro. Disputei esse torneio quatro vezes, em todos fui eleito como melhor lateral. Cheguei em três finais e alcancei o título uma vez. Creio que isso me habilita para exercer um papel de liderança no elenco, dentro e fora de campo. Vamos buscar fazer o maior número de pontos possíveis, somos um time caçula no torneio, queremos surpreender e fazer um ano vitorioso”, apontou.

No exterior, Bryan Garcia levantou duas taças: Liga Cazaquistão, em 2022, e o Campeonato Armênio 2020/21. Em termos de readaptação ao futebol brasileiro, o lateral-esquerdo já se diz entrosado com o grupo de atletas e espera ampliar esse entrosamento em partidas oficiais.

“A preparação aqui começa bem antes, em novembro e dezembro, para chegar em janeiro já bem fisicamente. Acredito que estamos entrosados e prontos para jogar, mas claro que quando estiver valendo, a dificuldade é maior. Enfrentaremos adversários muito qualificados”, declarou.

No dia 24 de janeiro, a partir das 20h30, o Itabirito disputará a primeira rodada do Campeonato Mineiro, diante do Democrata, fora de casa. Todos os jogos em casa serão disputados no Independência, estádio onde Bryan tem até uma placa com seu nome devido aos serviços prestados quando defendia o América-MG.

“Me sinto bem demais jogando lá, parece que realmente é a minha segunda casa. Espero poder contribuir individualmente para ajudar o Itabirito. O nosso coletivo, claro, já é ótimo. E isso potencializa o individual. Será histórico retornar ao Independência”, concluiu Bryan.