Na noite desta terça-feira (30), em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista,, o São Paulo venceu o Corinthians na Neo Química Arena, por 2 a 1. Com gols de Calleri e Luiz Gustavo. E Arthur Souza diminuiu para o Timão.

O treinador do Corinthians, Mano Menezes concedeu sua entrevista coletiva, após o término da partida. Comentando sobre a atuação da equipe, expulsão e dificuldades nesse início de temporada.

Mano lamenta atuação

“Na minha maneira de ver, se separar os dois tempos, embora não criamos muito na última parte, a gente teve o controle do jogo e tomamos o gol em uma bola isolada deles. Jogo de poucas oportunidades. Time em construção com muito erro e que devemos melhorar. Estamos passando por um momento que exige muita calma, bastante consciência daquilo que precisamos fazer, mas acho que a equipe teve comportamento”.

“No segundo tempo, por ser superior e se continuar com esse comportamento dificilmente vai ser derrotada nas próximas partidas. Vai voltar a vencer. O caminho é esse. Não podemos cometer esses pequenos erros, que de vez em quando têm nos atrapalhado. Ficar com um a menos é difícil. A equipe passou por um jogo difícil, mas acho que o comportamento dela remete para coisas melhores no futuro”.

Planejamento fora das quatro linhas

"A matemática não mente, saíram 12 jogadores e entraram três no grupo. Estamos passando por um processo que esperávamos todos que tivesse sido acelerado mais. Mas eu tenho acompanhado o trabalho de todos, agora temos um novo diretor, o Fabinho. Se trabalha 24 horas por dia para resolver essas questões. Estamos no caminho de alguns acréscimos, mas eu sei como é o futebol, sei que os resultados todos querem para agora. A gente é que tem que ter a cabeça no lugar".

"Talvez não precisaria ter acontecido as três derrotas, mas em termos de produção era previsível. Então, com a experiência e conhecimento que tem, a gente sabe o que saiu e sabe o que a gente ainda não trouxe para suportar essa saída que tivemos. Mas volto a dizer: a gente tem trabalhado para isso, estou com a direção todos os dias, estamos procurando encontrar jogadores que possam estar à altura dessa exigência que temos ".

Processo de evolução

"O torcedor vê com emoção, as perspectivas foram grandes, num primeiro momento se sonhou bastante alto. Mas eu vejo todos os dias que as pessoas que assumiram o Corinthians continuam sonhando. A realização das coisas está dentro de um processo que envolve a realidade momentânea que o clube atravessa, vamos continuar trabalhando todo dia para entregar aquilo que o torcedor quer ver."

Próximo jogo

O Corinthians encara o Novorizontino, no domingo (4), na Neo Química Arena, às 11h. A equipe se encontra na segunda colocação do grupo C, com três pontos.