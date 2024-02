Desde o último dia 22 de janeiro, o volante Ramon Cirino está na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Ele chegou em solo paraibano para ser o novo reforço do Campinense. Revelado nas categorias de base do Palmeiras, o atleta de 21 anos carrega passagens também por: Joinville, Aimoré e Maguary, clube no qual chegou a participar de duas partidas no Campeonato Pernambucano de 2024.

Como estava com ritmo de jogo pela experiência no Maguary, Ramon Cirino já ficou entre os suplentes do Campinense no empate em 0 a 0 na última rodada do Campeonato Paraibano contra o Botafogo. Mais adaptado, Ramon Cirino vive a expectativa de estrear em seu novo clube. Isso pode acontecer na próxima sexta-feira, quando o Campinense medirá forças, fora de casa, contra o Serra Branca em confronto válido pela quarta rodada do estadual. “Espero que a estreia seja da melhor possível e que o Campinense possa sair com os três pontos para nos consolidarmos ainda mais no G-4 do Campeonato Paraibano. Cheguei ao clube bastante motivado para ajudar da melhor maneira possível a Raposa”, garantiu o volante.

Algo que foi determinante para a rápida adaptação de Ramon Cirino foi a maneira no qual foi recepcionado. “Fui muito bem acolhido por todos do Campinense desde o meu primeiro dia no clube. Do funcionário mais humilde ao presidente, todos me recepcionaram bem e me explicaram a grandeza do clube. Estou me sentindo muito bem e espero retribuir essa confiança no meu futebol fazendo uma história bonita no Campinense”, finalizou.