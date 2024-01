Grêmio atropela Figueirense e se isola na liderança do grupo 4 da Copinha

Na tarde deste sábado (06), o Grêmio enfrentou o Figueirense em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time gaúcho não teve muita dificuldade para vencer o time de Santa Catarina por um placar elástico. O jogo terminou 6 a 0 para o Grêmio.

O jogo foi disputado no Estádio Municipal Sócrates Stamato e deixou o Grêmio em situação bastante confortável na competição, já que lidera o grupo 4 com seis pontos, três a mais do que o segundo colocado Serra Branca-PB.

O destaque do jogo

O melhor jogador do Grêmio foi Jardiel, que marcou três gols, ainda no primeiro tempo. Os tentos foram anotados com quatro, oito e 17 minutos da etapa inicial. Vale lembrar que o atacante havia marcado outros dois gols no confronto da primeira rodada contra o Serra Branca.

Outros gols

Os gols que confirmaram a vitória elástica do Grêmio saíram dos pés de Wesley Costa, João Araújo e Freddy - de pênalti. Os tentos foram marcados aos 21 e 35 do primeiro tempo, e aos 18 da etapa complementar, respectivamente.

O outro jogo do grupo

Ainda na tarde deste sábado (06), o Serra Branca-PB venceu o Inter de Bebedouro po 2 a 0. Na primeira rodada ambos perderam os seus confrontos e precisavam da vitória para tentar se aproximar da zona de classificação.

Com a vitória do Serra Branca, o time fica em segundo lugar, deixando o Fugueirense fora da zona de classificação. Ambos estão com três pontos conquistados, mas o saldo de gols do Serra Branca é maior.

Próximos jogos das equipes

Na próxima terça-feira (09), o Grêmio enfrenta o Inter de Bebedouro às 15h (horário de Brasília) em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da competição. Para se classificar, o time gaúcho precisa de um empate contra o time de Bebedouro. Mas a depender do resultado do outro jogo do grupo, o Grêmio pode entrar campo já classificado.

O outro jogo do grupo acontece no mesmo dia, mas horas antes. O Figueirense e Serra Branca se enfrentam para decidir quem irá para a segunda fase da competição. O jogo acontece às 12h45 (horário de Brasília).