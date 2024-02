Para o lateral-esquerdo Bryan, 2024 é um ano muito especial. De volta ao Brasil depois de quatro temporadas no futebol europeu, o jogador tem sido uma das peças mais importantes do elenco do Itabirito-MG, tanto pelo que faz em campo quanto pelo papel de líder fora dele também. Com um gol e uma assistência no Campeonato Mineiro, o jogador, de 31 anos, foi titular em todas as partidas do Estadual até o presente momento.

“Alegria define. Voltei para o Brasil para ser feliz jogando no meu país. Só quero somar. Fui contratado pelo Itabirito para ajudar dentro das quatro linhas, mas também para liderar o grupo ao lado de outros atletas experientes. Estamos muito comprometidos com as ambições do grupo, esse elenco de jogadores é realmente fora da curva. Sabemos que ainda não atingimos o nível ideal, mas creio que é questão de tempo até emplacarmos uma sequência positiva mais duradoura”, ponderou Bryan.

Na última rodada, Itabirito encarou o América-MG, clube pelo qual Bryan já conquistou título estadual e acesso à Série A do Brasileirão, e arrancou um empate em 0 a 0. A igualdade no placar foi vista com bons olhos, considerando a qualidade do adversário.

“Sempre buscamos a vitória, mas conquistar um ponto diante do América-MG, um time que disputou a primeira divisão do futebol brasileiro no ano passado, não pode deixar de ser comemorado. Gostei da nossa atuação, tanto individual quanto coletivamente. É possível perceber que estamos evoluindo”, destacou Bryan.

Itabirito ainda tem Pouso Alegre, Uberlândia, Atlético-MG, Patrocinense e Athletic Club antes do fim da fase inicial do Campeonato Mineiro. Atualmente, a equipe fundada em 2022 é dona da terceira colocação do grupo A, com quatro pontos conquistados. Bryan vê totais condições de se classificar para o mata-mata. “Se mantivermos essa evolução, sem deixar de pontuar, podemos sim passar de fase. Lutaremos até o último segundo”, finalizou.