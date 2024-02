Na manhã desse domingo (11), tivemos em Porto Alegre o duelo entre Internacional e Corinthians pelas quartas de finais da super copa feminina, em um jogo com muitas viradas, as brabas alvinegras levaram a melhor sobre as gurias do Inter e avançaram para as semi da competição.

Em um primeiro tempo muito agitado, antes dos 10 da primeira etapa, Jaqueline abre o placar as visitantes após jogada de Gabi Portilho pela direita do ataque alvinegro a bola sobra e que não perdoa e deixa o Corinthians na frente. Logo na saída de bola, após boa jogada de Paty Ramos, a rainha da América Priscila sofre pênalti que a mesma converte deixando tudo igual no beira Rio.



A equipe gaúcha mantém uma pressão que resulta na virada colorada, após boa jogada da Tamara, Priscila se antecipa a zaga e deixa a equipe gaúcha na frente, porém a lei do ex é inevitável, e com ela Milene após assistência da Jaqueline crava o empate para as alvinegras, que no final da primeira etapa, Portilho manda para o fundo da rede gaúcha deixando o Corinthians em vantagem, e as jogadoras foram para o vestiário com o placar favorável para o Corinthians por 3 a 2.



Já um segundo com o sol muito forte, as duas equipes tiveram muita dificuldade devido a questão física, e por ser também o primeiro jogo da temporada, porém contou com boas defesas em lances pontuais das duas goleiras, a lei do ex mais uma vez entrando em campo para o lado do Corinthians Jheniffer fecha às contas para a equipe do Corinthians e coloca o Timão nas semi da competição.

Situação na tabela

Corinthians pega a equipe da Ferroviária, fazendo a reedição da final do brasileiro do ano passado. O mando de campo será da equipe alvinegra e horario e dia a definir pela CBF.