Corinthians vence Cruzeiro de goleada e garante vaga na semifinal do Brasileirão Feminino

No fim de tarde desta segunda-feira (26), às 18h30, o Corinthians recebeu, no Estádio Alfredo Schürig, mais conhecido por Fazendinha, o Cruzeiro, pelo jogo de volta das quartas de finais do Brasileirão. Em casa, as Brabas da fiel ganharam de goleada diante do time visitante, garantindo assim a classificação para a próxima etapa do campeonato brasileiro.

O Cruzeiro sofreu pressão e passou sufoco nos dois tempos regulamentares (mais acréscimos), mas no final de cada tempo, conseguiu balançar a rede com dois gols, um de Byanca Brasil e outro de Isa Fernandes, porém, não foi o suficiente dentro do jogo para se classificar.

PRIMEIRO TEMPO

O Corinthians iniciou o primeiro tempo dominando sua área ofensiva, com força pela lateral esquerda, tendo o apoio nas jogadas com Gabi Portilho, e com bolas certeiras pela lateral direita, com o auxílio de Tamires, capitã do time do Corinthians. O Cruzeiro, mesmo forçando as bolas no ataque, com Byanca Brasil e Marília, não conseguiu construir muitas jogadas certeiras, e tiveram apenas duas finalizações com sucesso.

As Cabulosas, com a marcação alta e individual feita pelas Brabas, exigidas pelo técnico Arthur Elias, na primeira partida, resultaram na falta de organização defensiva da zaga, criando mais possibilidades para o time mandante chegar mais próximo de seu objetivo. Além disso, a falta de construção de jogadas ofensivas com o time inteiro do Cruzeiro, e não somente depositando a esperança na Byanca, resultou no dobro do valor de posse de bola a favor do Corinthians.

Aos 11 minutos do primeiro tempo, Jennifer, camisa 9, e artilheira com 8 gols pelas Brabas da Fiel no Brasileirão, recebeu um cruzamento pela lateral esquerda de Diany, que passou por Zanoti, e a artilheira, bem posicionada, empurrou para o fundo da rede, abrindo o placar agregado para 3 a 1. Aos 22 minutos, a meia do Corinthians, Vic Albuquerque abre vantagem com 2 a 0, depois de ter finalizado no gol, com uma pancada colocada dentro da área.

No fim da primeira partida, aos 31 minutos, foi marcada uma falta a favor do Cruzeiro, na qual Byanca Brasil cobrou pelo lado direito do campo, e Isa Fernandes não hesitou em cabecear dentro da pequena área, e fez seu primeiro gol no Brasileirão.

SEGUNDO TEMPO

O Corinthians voltou do vestiário com o mesmo ritmo do primeiro tempo, dominando as laterais, sem dar muito espaço para o outro time e com a marcação alta, o que dificultou a possibilidade de criação de jogadas no time adversário.

Aos 3 minutos do segundo tempo, com a falha da zaga desorganizada do Cruzeiro, Duda Sampaio posicionada na segunda trave, marcou para as Brabas, após um cruzamento de Gabi Portilho dentro da pequena área.

Aos 12 minutos do segundo tempo, as Cabulosas reagiram, e Marília entrou na área e rolou a bola para Byanca Brasil finalizar no gol e diminuir a diferença de gols no agregado.

Aos 17 minutos, a mãe da fiel e capitã do Corinthians, Tamires, sozinha dentro da área ofensiva, finalizou diretamente no gol e balançou as redes do lado esquerdo, garantindo assim, a vitória e a classificação para o time da casa.

SITUAÇÃO NA TABELA

Com o resultado final do placar de 6 a 2 nas quartas de finais, o Cruzeiro foi eliminado do campeonato brasileiro, e o Corinthians segue na disputa do título do Brasileirão, enfrentando na semifinal o rival Santos.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

As Brabas voltam a campo pelo Brasileirão no sábado, dia 26 de agosto, contra o time do Santos. Já o Cruzeiro, eliminado do Brasileirão, deve aguardar os próximos campeonatos do segundo semestre.