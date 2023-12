Mano Menezes explica resultado e projeta mudanças no Corinthians 2024

O Corinthians perdeu para o Internacional por 2 a 1 e após o jogo, o treinador Mano Menezes concedeu entrevista coletiva explicando o resultado.

Inicialmente falando sobre o jogo, Mano disse que o confronto foi parelho entre as equipes.

"Foi um jogo parelho, os números do jogo comprovam isso. O Inter foi mais lúcido, e nós mais na superação, no ímpeto e vontade quando conseguimos ter. Sofremos um pouco na frente para chegar organizado. Tivemos volume, roubamos bolas, mas foi insuficiente para criar mais oportunidades claras."

"Tivemos dificuldades para encaixar no segundo volante do Internacional, porque tanto Bruno Henrique quanto Aránguiz têm condições de ser o segundo. Às vezes erramos nisso. A preocupação com os meias fez a gente baixar Moscardo e Maycon, mas no segundo momento precisava subir, e aí estava nossa dificuldade. Demos muitas transições livres, como a do primeiro gol."

"Não adianta definir essas situações mais complexas antes do jogo. É o jogador quem tem que ler durante a jogada. Nós sofremos aí. No segundo tempo arriscamos mais, tivemos ímpeto, mas faltou lucidez. Fizemos um jogo jogado, só temos que parar de perder em casa porque não podemos nos acostumar a resultados assim."

Questionado sobre ciclos e reforços para 2024, o comandante disse que os pedidos e as mudanças na equipe do Corinthians dependeram do investimento feito pelo clube na figura da nova direção do presidente Augusto Melo.

"O mais importante é saber quanto o Corinthians vai ter para investir. A partir desse momento você estabelece o nível de transformação que vamos fazer no elenco. Hoje, por exemplo, em um momento crucial, só colocamos jogadores com menos de 20 anos. E não é fácil entrar nessa hora. Você vê quem entra do outro lado, como tem um equilíbrio maior."

Próximo jogo do Timão

Na 38ª e última rodada do Brasileirão, o Corinthians encara o Coritiba na próxima quarta-feira (06), fora de casa.