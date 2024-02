Até então com a pior campanha do Campeonato Mineiro 2024, o Uberlândia tinha um “jogo de seis pontos” contra o Ipatinga. Fora de casa, neste domingo, o Alviverde do Triângulo conquistou a sua primeira vitória na temporada, com 1 a 0, sobre o Ipatinga.

Restam dois confrontos complicados contra Athletic (casa) e Cruzeiro (fora), mas a vitória recente embola o Grupo B, sabendo que o Pouso Alegre e Villa Nova enfrentam Cruzeiro e Tombense, respectivamente, já na próxima rodada.

Após quebrar um jejum de cinco jogos sem vencer, o autor do gol Sabino quer a retomada da confiança da equipe. Para o capitão, o Uberlandia agora consegue enxergar uma “luz no fim do túnel”

"A gente veio numa proposta de roubar a bola no meio de campo e aproveitar os contra-ataques e os espaços. Graças a Deus, eu fui feliz na minha finalização. Esse gol e essa vitória fora de casa foi uma luz no fim do túnel. Vamos buscar em casa agora os outros três pontos para a gente se reorganizar e permanecer na primeira divisão do campeonato mineiro”, disse o jogador em entrevista à NSPORTS.

O único gol da partida foi marcado aos três minutos do segundo tempo. Em jogada iniciada pelo lado direito com Davisson, Sabino aproveitou a sobra da defesa do Ipatinga para abrir o placar.

Campeonato Mineiro

O Uberlândia volta a campo no próximo sábado, às 17h, diante do Athletic, no Parque do Sabiá. O confronto é válido pela sétima rodada do Campeonato Mineiro 2024. Já o Ipatinga tem outro confronto direto contra o rebaixamento. O Tigre recebe o Democrata GV no Ipatingão.

A Tabela

O Uberlândia soma seis pontos e ocupa a lanterna do Grupo B. Em seis rodadas o Verdão conta com uma vitória, dois empates e três derrotas, sendo cinco gols marcados e oito sofridos. Já o Ipatinga segue na última colocação do Grupo A com os mesmos quatro pontos.