Último colocado do grupo C do Campeonato Mineiro,, com apenas quatro pontos em cinco partidas, o Democrata GV precisa se recuperar urgentemente. Neste domingo, a Pantera vai ter uma missão bastante difícil, contra o Cruzeiro, no Mamudão, às 18h30.

O time de Governador Valadares precisa ganhar pelo menos duas das três partidas restantes para igualar o desempenho da temporada passada. Em 2023, em um grupo com Cruzeiro (12 pontos), Tombense (11 pontos) e Ipatinga (nove pontos), a Pantera ficou apenas dois pontos atrás do líder Cabuloso.

Reforço para a temporada atual, o meia Bruninho destaca que, jogando em casa, o Democrata GV precisa surpreender o Cruzeiro para pensar em objetivos maiores em sua chave.

“O pensamento é o mesmo, ir em busca da vitória, independente de ser o Cruzeiro. Nós jogadores vamos encarar esses três jogos como final de campeonato”.

Democrata GV e Cruzeiro não se enfrentam desde o Campeoanto Mineiro 2022, quando o Cabuloso venceu a Pantera, por 1 a 0, no Mineirão. O torcedor democratense ainda encara um longo tabu: não sabe o que é vencer a Raposa desde 2010, quando a equipe fez 3 a 1 no Mamudão.

Atualmente, o Democrata faz campanha superior apenas ao Uberlândia, lanterna do grupo B, e tem o mesmo aproveitamento que o Ipatinga, lanterna do grupo A. Vale destacar que o último ainda enfrenta a Pantera na primeira fase da competição.

“Vamos manter a mesma postura dos outros jogos, com mais atenção aos detalhes, para diminuir nossos erros e sair com a vitória”.

Campeonato Mineiro

O Democrata GV entra em campo neste domingo, às 18h30 (de Brasília), diante do Cruzeiro, no Mamudão. O confronto é válido pela sexta rodada do Campeonato Mineiro 2024.

A Tabela

No momento, o Democrata GV tem quatro pontos e ocupa a última colocação do grupo C do Campeonato Mineiro, com apenas uma vitória. Em cinco rodadas a Pantera somou uma vitória, um empate e três derrotas, sendo quatro gols marcados e dez sofridos. Na chave aparecem América-MG, líder com 13 pontos, seguido de Athletic Club e Patrocinense com sete pontos cada.