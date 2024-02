O Ipatinga anunciou que o técnico Júnior Lopes não vai seguir na equipe para o restante do Campeonato Mineiro 2024. O desligamento do treinador foi anunciado, na noite deste domingo, após a derrota por 1 a 0 para o Uberlândia, pela sexta rodada do campeonato estadual.

No comando do Tigre desde a quarta rodada, o técnico se despede do time mineiro sem vencer nenhuma partida na competição. Foram três jogos em um período de dez dias. A derrota para o Uberlandia foi o primeiro jogo do treinador no Ipatingão. Ao todo, foram duas derrotas e um empate, com quatro gols marcados e seis gols sofridos, no comando do Tigre.

Veja a nota do clube:

"O Ipatinga Futebol Clube comunica, em comum acordo, o desligamento do treinador Junior Lopes, que ocorreu logo após a partida deste domingo (18) diante do Uberlândia. O Clube agradece ao profissional pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira".

Essa não foi a primeira experiência de Junior Lopes em Minas Gerias. O treinador de 50 anos tem no currículo passagens por Tupi e Tombense, além de Cruzeiro como auxiliar-técnico.

Ao término da sexta rodada, o Tigre aparece como o pior time do Campeonato Mineiro 2024 ao lado do Democrata GV. O Ipatinga soma apenas quatro pontos em seis jogos na competição.

O Ipatinga, conhecido como o único time do interior a ser campeão mineiro no século XXI, começou a temporada com Carlos Pimentel à beira dos gramados. O antigo treinador também teve um aproveitamento insuficiente, com 33%, saindo após vencer o Pouso Alegre. O resultado de 1 a 0 segue como a única vitória do Ipatinga na temporada 2024.

O Ipatinga volta a campo neste sábado, às 16h, diante do Democrata GV, no Ipatingão. O confronto é válido pela sétima rodada do Campeonato Mineiro 2024.

Ipatinga sob o comando de Junior Lopes:

3 partidas

um empate

duas derrotas

quatro gols marcados

seis gols sofridos

11% de aproveitamento

Os confrontos: