Peça importante na conquista do acesso do Juventude à primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2023, Tite retornou ao Oeste no início deste ano para ser uma referência da equipe dentro de campo.

Antigo conhecido do clube, o atacante vive grande fase na Série A2 do Paulista. Afinal de contas já são quatro gols marcados em nove partidas realizadas na competição, e tendo balançado as redes rivais nas duas últimas rodadas.

Goleador máximo do clube na atual edição do estadual, o atacante fez um balanço da fase que passa atualmente pelo Rubrāo.

"Eu acho que esse é meu melhor momento com essa camisa. A sensação que tenho é de que voltei para casa", disse o jogador antes de comentar as expectativas para a sequência do Campeonato Paulista.

"Minha expectativa é de buscar avançar no campeonato, na melhor colocação possível, para que assim possamos ir para o mata-mata e decidir a classificação na nossa casa", desejou o jovem de 22 anos.

Pelo objetivo de subir de divisão com o Oeste, Tite também ressalta a importância da experiência tida recentemente pelo Juventude quando ajudou a recolocar o time na elite do futebol brasileiro.

"Foi muito bom (participar da campanha do acesso) para meu amadurecimento profissional e pessoal, pois na oportunidade tive experiências novas. Tanto no ambiente de trabalho quanto na minha vida pessoal", concluiu.