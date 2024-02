Em situação complicada no Campeonato Mineiro 2024, o Uberlândia encontrou uma solução dentro do próprio elenco para quebrar o jejum de vitórias. No último domingo, o Verdão visitou o Ipatinga e bateu o time da casa, por 1 a 0, na primeira partida do zagueiro Jamerson na temporada.

Sem espaço com Felipe Conceição, a chegada do técnico Wellington Fajardo virou oportunidade para Jamerson. Remanescente da temporada passada, o defensor reestreou pelo clube, onde, em 2023, atuou em 19 dos 21 jogos do acesso à elite mineira.

Jamerson enfrentou o Ipatinga do início ao fim e agora registra minutagem pelo Alviverde do Triângulo em 2024. Foram 105 minutos jogados, depois de ficar cinco partidas no banco.

“Muito bom estar reestreando pelo Uberlândia. Estava com muita vontade de atuar pela a equipe, ainda mais que no ano passado participei de 19 das 21 partidas da equipe e me identifiquei com a camisa do Verdão”, declarou o jogador.

Foto: Welton Neves

Após início ruim, o Uberlândia precisou mudar de treinador para buscar o caminho da retomada no Mineiro. Com seis partidas na temporada, o Verdão está em seu segundo treinador, sendo quatro jogos com Felipe Conceição (2E, 2D) e dois com Wellington Fajardo (1V, 1D).

Aos 29 anos, Jamerson quer voltar a ser peça importante como foi no acesso. Após aproveitar a oportunidade, o zagueiro analisou a partida e a importância do gol nos primeiros minutos da etapa final.

“Era um jogo de risco para ambas as equipes. É um baque pra qualquer equipe levar gol no início de qualquer tempo. Soubemos controlar o jogo e anular as jogadas de ataque do Ipatinga. Muito importante para nos dar confiança para a sequência da competição e livrar a equipe do rebaixamento”, analisou.

Campeonato Mineiro 2024

O Uberlândia ocupa a última colocação do Grupo B, com cinco pontos em seis rodadas disputadas. No próximo sábado, o Alviverde do Triângulo recebe o Athletic, às 17h, no Parque do Sabiá. A partida é valida pela sétima rodada do Campeonato Mineiro.