O Nacional de Muriaé anunciou nesta segunda-feira a chegada do treinador Chiquinho Lima. Aos 47 anos, o maranhense retorna ao futebol de Minas Gerais com a missão de conquistar o acesso no Campeonato Mineiro Módulo 2.

Estabelecido em estados como Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, Chiquinho Lima tem passagens por Águia Negra, Operário-RS, Itaboraí, Costa Rica-MS, Fluminense de Feira, Almirante Barroso, Atlético Itajaí e Grêmio Anápolis, Dourados-MS, entre outros clubes.

Francisco Eleazar Lima Ramos, mais conhecido como Chiquinho Lima, comandou o Uberlândia nos anos de 2021 e 2022 em sua única experiência no futebol mineiro. Segundo o vice-presidente José Geraldo Pimentel, o técnico estava no radar da diretoria desde 2022, quando ele acabou rebaixado da elite mineira pelo saldo de gols.

“Já tinha alguns anos que vínhamos monitorando o treinador, da mesma forma que a gente faz com atletas, depois do excelente trabalho que ele fez no Uberlândia em 2022”, destacou o dirigente.

Foto: Giovanni Mendes/Uberlândia EC

O último trabalho do treinador foi pela segunda divisão do Campeonato Catarinense. Chiquinho Lima assumiu o Carlos Renaux no decorrer da temporada e somou três empates e quatro derrotas - aproveitamento de 14,3%.

Por outro lado, na última temporada, o treinador fez grande campanha pelo Dourados-MS, somando oito vitórias e dois empates e 12 partidas pelo clube. Com o time no Campeonato Sul-Mato Grossense, Chiquinho avançou para o mata-mata como líder isolado do Grupo B, mas acabou eliminado para o vice-campeão Operário-MS nas semifinais.

Pré-temporada e montagem do elenco

A diretoria do NAC informou que a equipe deve se apresentar no dia 1º de abril. O que se sabe do Nacional de Muriaé é que a equipe não terá grande poderio financeiro. Apesar disso, o vice-presidente promete a briga pelo acesso.

“A partir de hoje vamos começar a montar o planejamento para anunciar o Gerente de Futebol e começar a montagem do elenco. A torcida pode esperar o que a gente sempre tem feito. Um time competitivo para poder buscar o acesso. Esse ano não vai ser diferente”, destacou.

Campeonato Mineiro Módulo II

A Divisão de Acesso do Mineiro começa no dia 04 de maio e tem término programado para 31 de julho. O Nacional de Muriaé compõe o Grupo A, ao lado de Aymorés, Betim Democrata de Sete Lagoas, Tupi e Valeriodoce.