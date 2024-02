Mesmo com um começo de temporada brilhante, marcando 8 gols em 8 partidas, Pedro vem sofrendo muitas críticas por uma significativa parte da torcida rubro-negra.

Tais críticas que se baseiam apenas no fato de que Gabriel Barbosa, no atual momento, é reserva do centroavante na equipe titular do Flamengo, por opção do treinador Tite.

Ontem, na noite de terça-feira (20), o Flamengo passeou sobre o Boavista no Maracanã e venceu pelo placar de 4 a 0, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Carioca.

Com a vitória a equipe assumiu a liderança na tabela e carimbou sua passagem para as semifinais da competição.

Ainda com a grande atuação do time e a vaga garantida, aos 23 minutos da segunda etapa, após ser anunciada a substituição, Pedro, que apesar do gol marcado havia perdido um pênalti há 4 minutos, foi vaiado por grande parte do público presente no estádio, público este, que foi à loucura quando Gabigol pisou em campo e ovacionou o camisa 10.

Diante dessa situação desagradável, porém comum para os jogadores, Pedro contornou e afirmou que entre ele e Gabigol, sempre esteve tudo certo.

"Em relação ao Gabi, a gente sempre se deu muito bem, conquistamos grandes coisas juntos também, um do lado do outro. Acho que sempre criaram essa rivalidade entre eu e ele, mas a gente sempre se deu muito bem dentro de campo e fora de campo. É o Flamengo que ganha com isso, a gente tem que estar cada um no seu melhor nível para ajudar o Flamengo, cada jogo, cada treino dar seu melhor, e é isso que eu penso."

O atacante ainda reforçou que não estava muito inspirado na partida de ontem.

"Eu sei que não estava na minha melhor noite, se eu estivesse faria 3 ou 4 gols. Não é sempre que a gente vai estar no melhor dia, hoje eu reconheço isso, não só eu, mas nós todos no ataque poderíamos ter feito mais gols."