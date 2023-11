Em jogo no Mané Garrincha, Flamengo tem esperança em 'lei do ex' contra o Santos

Na noite desta quarta-feira (01) às 20h, o Flamengo recebe o Santos no Estádio Mané Garrincha pela 31ª rodada do Brasileirão. Para conquistar a vitória, os comandados de Tite podem se agarrar na temida "Lei do ex" para conquistar o triunfo e seguir no sonho do título.

Atualmente, o Rubro-Negro conta com três jogadores que já atuaram no clube paulista. São eles: os atacantes Gabriel Barbosa e Bruno Henrique, e o volante Thiago Maia. Destes, apenas Gabigol deve começar no banco de reservas e os outros despontam para começar como titulares na partida.

Contra o Santos, lei do ex já foi maior, mas segue com peso

A "Lei do ex", que neste confronto aparece com força, em outros tempos foi ainda mais brutal. O plantel rubro-negro, em 2022, contava com 5 atletas ex-Santos, sendo eles:

Gustavo Henrique. Ex-zagueiro do Santos (2012-2020) Thiago Maia. Ex-volante do Santos (2014-2017) Diego Ribas. Ex-meia do Santos (2002-2004) Bruno Henrique. Ex-atacante do Santos (2017-2019) Marinho. Ex-atacante do Santos (2019-2021) Gabriel Barbosa. Ex-atacante do Santos (2013-2016/2018)

No entanto, em 2023, com as saídas de Diego Ribas, Gustavo Henrique e Marinho. O elenco do Mais Querido segue com 3 jogadores que podem marcar contra o ex-clube. Entre eles, quem mais se destaca é Gabriel Barbosa, que já marcou 8 vezes contra a equipe paulista, enquanto Bruno Henrique e Thiago Maia ainda procuram o primeiro tento.

Por outro lado, o Alvinegro Praiano também conta, em seu elenco, com atletas que já jogaram na Gávea. Jean Lucas, Bruno Mezenga e Camacho foram revelados pelo Flamengo e também podem se fazer valer da "Lei do ex".