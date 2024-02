Flamengo e Boa Vista se enfrentam nesta terça (20), pela nona rodada do Campeonato Carioca. A bola rola a partir das 21h30 (horário de Brasília) e terá como palco o Estádio do Maracanã.

FLAMENGO EM BUSCA DA LIDERANÇA

Com oito partidas disputadas até aqui, o rubro negro se mantém invicto no estadual e acumula 5 vitórias e 3 empates. Nas últimas três partidas, a equipe da Gávea venceu as três e está cada vez mais perto da classificação antecipada à semifinal, dependendo da vitória nesta rodada para ficar matematicamente classificada à próxima fase. O rubro negro também tem a possibilidade de assumir a liderança após a partida de hoje, já que está três pontos atrás do líder Fluminense, e em caso de vitória assumiria a ponta da tabela por ter melhor saldo de gols.

Provável escalação: Rossi, Varela, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Igor Jesus, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Desfalques: Allan (dengue) e Gerson (infecção renal).

BOA VISTA SONHA COM O G-4

O Verdão de Saquarema chega para o confronto após uma sequência de 3 empates nas últimas rodadas. Até aqui, em oito partidas, a equipe de Saquarema possui 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, totalizando 12 pontos no estadual. Com 3 rodadas para o fim da fase classificatória, o Verdão ainda sonha com as semifinais e está a quatro pontos do Vasco, primeiro time do G4, precisando de uma vitória nesta rodada para colar nos times da ponta da tabela.

Provável escalação: André Luiz, Pablo Maldini, Sheldon, Mizael, Alyson; William Oliveira, Ryan Guilherme e Crystopher; Matheus Lucas, Jeffinho (Abner) e Matheus Alessandro. Técnico: Filipe Cândido.

Desfalques: Gabriel Conceição (suspenso) e Ary Rian (lesão no ombro).

ARBITRAGEM

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Hugo Filemon Soares Pinto

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda