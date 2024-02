Neste sábado (24), Santo André e Inter de Limeira se enfrentarão na décima rodada do Campeonato Paulista de 2024 no Estádio Bruno José Daniel, às 18h.

O Leão vai até o ABC tentar reencontrar o caminho da vitória após derrota na última rodada, já o Ramalhão considera esta partida como “o jogo da vida”.

Situação Ramalhão

O Santo André terá dois desfalques importantes por suspensão para este jogo. Com a expulsão do lateral-direito Júnior Caiçara diante do São Bernardo na última rodada, o técnico Márcio Fernandes deve optar por David, que entrou durante o “Clássico do ABC”.

O outro desfalque é o volante Dudu Vieira, mas pelo terceiro cartão amarelo. Sousa e Zé Mateus são as opções que brigam por uma vaga no time titular.

Situação do Leão

Assim como o o Santo André, a Inter irá passar por mudanças no time por conta de suspensão. O treinador Júnior Rocha não poderá contar com o meia Gustavo Bochecha, que levou o terceiro cartão amarelo e está fora, sendo o único desfalque do time. O volante Lima e o meia Albano disputam essa vaga nos onze iniciais.

Como vêm o Santo André?

A equipe do ABC Paulista é a única que ainda não venceu neste Paulistão, acumulando quatro empates e cinco derrotas, a última delas diante do São Bernardo, fora de casa, por 1 a 0.

Com quatro pontos, está na quarta e última colocação do Grupo A, atrás de Santos (19), Portuguesa (7) e Ituano (6). Na classificação geral, que define os dois rebaixados, está na lanterna, junto ao Guarani, que tem cinco pontos.

O que pode motivar a equipe do Ramalhão, é que eles ainda podem se classificar dentro do seu grupo, precisando ficar em segundo, o que hoje está separado por três pontos. Caso isso aconteça, a equipe comandada por Márcio Fernandes, além de conseguir vaga no mata-mata, se livra do rebaixamento.

Como vêm a Inter de Limeira?

O Leão vinha de quatro vitórias seguidas até perder para o Água Santa por 2 a 1 fora de casa, na última rodada. Assim, permaneceu com 13 pontos e perdeu a segunda colocação do Grupo C, que ainda tem Red Bull Bragantino líder com 15, Mirassol (14) e Corinthians (10).

O time comandado por Júnior Rocha quer voltar a vencer para conseguir uma vaga na próxima fase. A equipe ainda tem um jogo a menos, pela quinta rodada, diante do São Paulo, dentro de seus domínios.

Árbitros da partida

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Rafael Tadeu Alves de Souza.