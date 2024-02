No empate pálido diante do Corinthians no último domingo (18), o zagueiro Luan atingiu a marca de 250 jogos com a camisa do Palmeiras. Após o treino alviverde desta sexta-feira (23), o jogador recebeu das mãos do vice-presidente Paulo Buosi uma homenagem em placa e uma camisa enquadrada em alusão aos 250 jogos do atleta com a camisa palestrina.

“Feliz e honrado. É motivo de muito orgulho representar este clube, que é o maior do Brasil. Atingir essa marca de 250 jogos é um privilégio muito grande, algo que consegui alcançar junto aos meus companheiros, que também têm marcas expressivas aqui dentro. Fico feliz porque realmente somos uma família, vivemos o clube intensamente. Acima de tudo, gostamos e somos apaixonados pelo que vivemos aqui. Como o Abel fala, vamos sentir saudades, então procure desfrutar e viver intensamente todos os momentos aqui com meus amigos. Sem dúvida, daqui um tempo, quando eu parar de jogar, sentirei falta do que vivo aqui”, disse o camisa 13.

Multi-campeão com o Verdão, Luan chegou ao clube em 2017 e soma oito gols e seis assistências em 219 partidas como titular e foi peça crucial para as conquistas recentes do alviverde. O zagueiro é bicampeão da CONMEBOL Libertadores (2020 e 2021), tricampeão brasileiro (2018, 2022 e 2023), tricampeão paulista (2020, 2022 e 2023), campeão da Copa do Brasil (2020), da Supercopa do Brasil (2023) e Recopa Sul-Americana (2022).

Na tarde deste sábado (24), o Verdão enfrentará o Mirassol, em duelo que pode garantir a classificação da equipe para o mata-mata do torneio. Sobre o confronto, o defensor receitou respeito e pés no chão.

“O Mirassol é uma boa equipe, assisti a alguns jogos, tem o artilheiro do campeonato… O Mozart é um bom treinador, trabalha muito bem. O time deles é consistente, acredito que será um grande jogo. Temos um plano de jogo e vamos seguir para conseguir a vitória, é disso que nos alimentamos e por isso conseguimos alcançar marcas expressivas como essa”, afirmou.