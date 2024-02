A tarde desse domingo (25) foi de Fla-Flu no Maracanã. O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 0, com gols de Pedro e Éverton. A vitória representou o Flamengo chegar à liderança isolada da Taça Guanabara, conquistando 24 pontos e ficando a 3 pontos do Fluminense, que dividia a liderança antes da bola rolar.

Um bom duelo tático

Flamengo e Fluminense se dispuseram de forma muito competitiva no plano tático. Foram duas táticas que se contrapuseram de forma muito dinâmica e produziram um bom espetáculo.

O primeiro tempo sem gols, diferente do que pode indicar, traduziu duas equipes muito competentes em seus sistemas defensivos. Ofensivamente, não deixaram a desejar, apesar do Flamengo ter tido ligeira superioridade em relação ao Fluminense no quesito.

Gols simbólicos

Os dois gols que deram números à partida foram muito simbólicos. O primeiro deles, marcado por Pedro aos 8 minutos da segunda etapa, em uma finalização tranquila da pequena área, representou a ironia do destino.

Isso, pois tanto Pedro, que marcou o gol, quanto Ayrton Lucas, que deu a assistência ao gol, são revelados pelo Fluminense, ou como se diz popularmente, são 'crias de Xerém' (Xerém é onde fica localizada a sede da categoria de base do Fluminense).

Já o segundo gol, marcado por Éverton, assistido pelo mesmo Pedro que havia aberto o placar, representou o gol da redenção. Titular nos três clássicos que o Flamengo teve no ano até o momento, marcou seu primeiro gol apenas nesse terceiro, diante do Fluminense. Um bom recado àqueles que o criticam.

Mudanças na tabela

Com o resultado final do jogo, Flamengo assume de forma isolada a liderança da Taça Guanabara, restando apenas uma rodada para o fim do campeonato.

Matematicamente, se torna inesperado que o Fluminense consiga re-assumir essa liderança nessa última rodada. Para tal, seria necessário que, além de vencer, o Flamengo fosse derrotado e, nessa combinação de resultados, o Fluminense descontasse uma diferença de 8 gols no saldo.

Próximos compromissos

O Flamengo volta a campo no próximo sábado (02), diante do Madureira. Já o Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira (29), diante da LDU, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana.