Fase de Gabigol justifica renovação?

Que o Gabigol é ídolo do Flamengo isso é inegável. A história com dois gols na final da Libertadores 2019, um na final de 2021 (apesar do vice-campeonato) e o gol do título em 2022 não será apagada independente de qualquer jejum ou histórico de partidas ruins do atual camisa 10. Entretanto, em conversas para a renovação de contrato por quatro anos e um bônus considerável, fica o questionamento: a fase atual justifica o investimento?

De acordo com informações do portal 'GE', o Flamengo está em fases finais de acertar a renovação com o atacante até o fim de 2028. O novo contrato permitirá que Gabigol fique, ao todo, por 10 anos no Rubro-Negro, uma vez que chegou ao clube para a temporada de 2019. A permanência do atleta é um desejo da diretoria e o contrato atual do jogador vai até dezembro de 2024.

Além do novo contrato por cinco anos, Gabi receberia também um considerável aumento salarial — valor que não foi divulgado —, além de metas a serem cumpridas. A renovação foi tratada com prioridade e passou à frente até mesmo de outros nomes do elenco, como Bruno Henrique e Everton Ribeiro, que têm contratos finalizando em dezembro de 2023 e só foram chamados para conversas em outubro.

Ainda restam ajustes para a assinatura do novo contrato de Gabigol até 2028. Segundo informações do 'O Globo', o Flamengo desacelerou as tratativas após repercussão negativa nas redes sociais e após a má fase do atacante, que têm sido banco nas últimas partidas, preterido por Pedro, com o técnico Tite.

Gabigol pode igualar maior jejum pelo Flamengo

Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

Em campo, o 2023 do Flamengo não foi nada bom. É inegável que a maior parte do elenco não performou bem durante o ano, o que culminou com os vexames em todos os torneios que disputou: Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Libertadores. Além disso, há 10 rodadas pro fim do Brasileirão, a meta rubro-negra é a classificação para a Libertadores de 2024.

Os números do camisa 10, entretanto, chamam atenção. Ele perdeu a titularidade no jogo de volta da final da Copa do Brasil contra o São Paulo, quando Sampaoli optou por Pedro no comando de ataque. De lá pra cá, não iniciou mais nenhuma partida. Foi assim nos dois jogos com Mário Jorge, contra Bahia e Corinthians, e nos jogos com Tite, contra Cruzeiro, Vasco e Goiás.

Ao todo, nesta reta final de temporada já são nove partidas sem marcar gols e o atacante pode igualar seu pior jejum com a camisa do Flamengo contra o Santos, na próxima quarta-feira (1º). Ele viveu o pior jejum justamente em 2023, há seis meses, quando ficou 10 jogos sem balançar as redes e só quebrou essa marca na estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Coritiba.

Não irônicamente, a última vez que marcou pelo Mais Querido foi justamente contra o Coritiba, na primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Soma-se ao jejum do atacante, as críticas sobre a forma física. Nas redes sociais, os torcedores do Flamengo têm pegado pesado com Gabigol nas críticas relacionadas ao seu peso, o que podem estar diretamente relacionadas com o baixo desempenho em campo.

Os jogos de jejum de Gabigol em 2023

21/02/2023 Flamengo 0x1 Del Valle Recopa Sul-Americana 28/02/2023 Flamengo 1x0 Del Valle Recopa Sul-Americana 05/03/2023 Flamengo 0x1 Vasco Carioca 08/03/2023 Flamengo 1x2 Fluminense Carioca 13/03/2023 Flamengo 3x2 Vasco Carioca 19/03/2023 Flamengo 3x1 Vasco Carioca 01/04/2023 Flamengo 2x0 Fluminense Carioca 05/04/2023 Flamengo 2x1 Aucas Libertadores 09/04/2023 Flamengo 1x4 Fluminense Carioca 13/04/2023 Flamengo 0x2 Maringá Copa do Brasil 16/04/2023 Flamengo 3x0 Coritiba* (marcou gol) Brasileirão 26/08/2023 Flamengo 0x0 Internacional Brasileirão 13/09/2023 Flamengo 0x3 Athletico Brasileirão 17/09/2023 Flamengo 0x1 São Paulo Copa do Brasil 24/09/2023 Flamengo 1x1 São Paulo Copa do Brasil 30/09/2023 Flamengo 1x0 Bahia Brasileirão 07/10/2023 Flamengo 1x1 Corinthians Brasileirão 19/10/2023 Flamengo 2x0 Cruzeiro Brasileirão 22/10/2023 Flamengo 1x0 Vasco Brasileirão 25/10/2023 Flamengo 2x3 Grêmio Brasileirão

'Lei do ex' pode ser chave para a virada

Foto: Paula Reis / Flamengo

O Flamengo encara o Santos nesta quarta-feira (1º) e o jogo pode ser a chave para a retomada de confiança do camisa 10. Isso porque Gabigol foi revelado pelo Peixe e pode abusar da "lei do ex" contra o clube paulista.

O jogador também tem um bom retrospecto quando o assunto é jogar contra o Alvinegro Praiano. Ao todo, são 9 jogos, com oitos gols e sete vitórias. A última aconteceu na Vila Belmiro, no primeiro turno, em vitória rubro-negra por 3 a 2. Gabigol não participou dos gols, mas foi titular no ataque.

Agora, com o rubro-negro precisando da vitória, a tendência é que Gabi comece novamente no banco, mas pode entrar no decorrer da partida e ser decisivo. A bola rola às 20h, no Mané Garrincha, em Brasília.