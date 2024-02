O Vila Nova encerrou a participação na primeira fase do Campeonato Goiano com uma boa vitória fora de casa sobre o Iporá, por 3 a 1. Um dos destaques do Tigre na partida foi o lateral-esquerdo Eric Melo. O jovem jogador teve participação importante no confronto; foi dele o passe para o gol marcado por Henrique Almeida.

Essa foi a segunda assistência de Eric na temporada. O lateral celebrou a atuação contra o Iporá e destacou o sentimento de defender a camisa colorada. Eric entrou para a seleção da rodada do aplicativo de estatísticas Sofascore.

“Foi uma ótima partida de todos. Enfrentamos um adversário duro, que precisava do resultado e nos trouxe grandes dificuldades. Graças a Deus pude ajudar com uma assistência. Estou muito feliz e motivado para seguir crescendo e ajudando ainda mais o Vila na busca pelos seus objetivos na temporada”, disse.

Agora, o Vila Nova coloca as suas atenções voltadas para o duelo das quartas de final. No próximo domingo (03), o Tigre visita o Goianésia, em partida válida pelo jogo de ida. Eric falou sobre a preparação para o duelo e projetou o mata-mata.

“O nosso foco agora é totalmente voltado para essa partida de ida contra o Goianésia. Agora é um outro campeonato, são dois jogos que vão decidir a nossa vida dentro da competição. Nós temos o objetivo de conquistar o título, mas o nosso foco agora é o Goianésia e vamos lutar muito para poder avançar e chegar às semifinais”, concluiu.