Henrique Almeida fala sobre campanha do Vila Nova na Série B: "Meu maior objetivo é subir o Vila"

O Vila Nova vive um momento crucial na temporada 2023. A 4 pontos do líder e na 5ª colocação na Série B, a equipe luta por um acesso inédito na elite do futebol brasileiro. Em apenas quatro ocasiões, o clube goiano disputou a primeira divisão do Brasileirão, a última delas foi em 1985.

Na busca por um retorno histórico a Série A, o Vila Nova conta com o experiente atacante Henrique Almeida, de 32 anos. O atleta surgiu como esperança são-paulina após ser destaque na Copinha de 2009 e suas atuações lhe renderam convocações para a Seleção Brasileira Sub-20. Com a amarelinha, Henrique foi crucial para a conquista da Copoa do Mundo SUb-20, em 2011, quando terminou o torneio como artilheiro e melhor jogador, dividindo o vestiário com grandes estrelas do futebol mundia, como Casemiro, Oscar e Dudu.

"Foi um início sensacional, sou muito grato a Deus por tudo que aconteceu na minha carreira, você ser melhor jogador do mundo e artilheiro com a camisa da seleção é uma sensação incrível, muito gratificante. As pessoas sempre lembram desse título mesmo hoje em dia", disse Henrique.

Henrique comemora gol pela Seleção. Foto: Divulgação/Getty Images

Mesmo com todo o sucesso com a amerilha, Henrique teve poucas oportunidades pelo Tricolor Paulista e seguiu rodando o mundo da bola com empréstimos. Com contrato com o clube do Morumbi, o atacante passou por Vitória, Granada (espanha) e Sport, todos emprestados, até chegar ao Botafogo, em 2013.

"Infelizmente tive problemas internos com o São Paulo, questões de empresários, mas são águas passadas, tenho um carinho enorme pelo São Paulo e uma pena não ter a sequência que eu esperava após essas conquistas", declarou.

Após deixar o Morumbi, Henrique Almeida faturou passagens por grandes clubes do Brasil e conquistas importantes na carreira. Campeão carioca pelo Botafogo e campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio, Henrique se tornou uma referência técnica para o Vila Nova e busca contribuir com um acesso histórico para a equipe.

"Estou muito feliz aqui no Vila Nova e quero muito ajudar o Vila a conseguir esse tão sonhado acesso. Após minha chegada aqui, vejo o tanto que essa torcida merece o acesso, eles são torcedores apaixonados".

Henrique e Vila Nova tem como obstáculos, no entanto, a alta competitividade da Série B. A cada ano mais disputada, a segunda divisão do futebol nacional vem vivendo momentos de ascensão em relação a qualidade técnica e disputa entre as equipes. Na 28ª rodada da competição, o Tigre está com o mesmo número de pontos do Novorizontino, que está no G4 e a 4 pontos do líder. Ao mesmo tempo, está a 5 pontos do Mirassol, que está em 11°.

"Está muito competitivo mesmo, mas creio que já mostramos o nosso valor dentro do campeonato e tenho certeza que vamos conseguir nosso objetivo, que é de subir a série A. O fato de ser campeão vem como consequência, após conseguir o acesso podemos sonhar com o título sim", disse o jogador.

Com bagagens internacionais e grandes conquistas pelo mundo, Henrique colocou o retorno a Série A como principal objetivo de sua carreira no momento. Com um gol marcado em nove partidas no torneio, o atacante pode ser crucial para uma campanha histórica da equipe comandada por Marquinhos Santos: "Sim, é o meu maior objetivo subir o Vila para a Série A. Creio que vamos fazer escrever nosso nome na história do clube, vai ser sensacional", finalizou Henrique.

Contando com a qualidade e experiência do multi-campeão Henrique Almeida, o Vila Nova espera poder retornar a elite do futebol brasileiro após 38 anos. O próximo compromisso do Tigre será nesta sexta-feira (15), diante da Ponte Preta, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA).