O Botafogo fará a sua última partida no Paulistão no próximo sábado (09), contra o Palmeiras. O Pantera soma 12 pontos; em caso de vitória, a equipe comandada pelo treinador Paulo Gomes irá superar a pontuação da temporada passada. Em 2023, foram 14 pontos conquistados e, caso aconteça o triunfo contra a equipe Alviverde, o Botafogo chega aos 15 pontos. O comandante do Tricolor fez um balanço da temporada até aqui.

“Lógico que tínhamos as pretensões de conseguir a classificação para a fase de mata-mata, mas infelizmente não conseguimos chegar na última rodada com chance. Apesar de não termos avançado no Paulistão, conseguimos passar de fase na Copa do Brasil. Acredito que o time está evoluindo a cada jogo e com certeza vamos firmes em busca de conquistar os objetivos do clube”, disse.

A partida contra o Palmeiras colocará a frente de Paulo Gomes o também português Abel Ferreira. Paulo já enfrentou os também portugueses António Oliveira e Pedro Caixinha. O treinador do Fogão elogiou o compatriota e projetou o duelo contra o Palmeiras.

“O Abel Ferreira é um treinador que vem fazendo um ótimo trabalho à frente do Palmeiras já faz alguns anos, um trabalho consolidado, onde conquistou diversos títulos. Nós sabemos das dificuldades da partida, temos trabalhado forte pensando nesse duelo, passando aos atletas as principais características do Palmeiras. Nós perdemos alguns atletas importantes para o time, sabemos das dificuldades que vamos enfrentar, mas vamos em busca de conquistar a vitória”, concluiu.