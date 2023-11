António Oliveira confirma contrato com o Cuiabá até o fim de 2024

O Cuiabá perdeu para o Internacional por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (29), na Arena Pantanal, em confronto válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a derrota, o Dourado confirmou matematicamente sua permanência na Série A. Com a conquista do objetivo da temporada, o técnico auriverde minimizou o resultado em casa e elogiou o elenco pela sua trajetória.

Tudo se encaminha para que o Dourado continuará sob o comando de António Oliveira na próxima temporada, já que o treinador afirmou ter o vínculo renovado automaticamente com o clube até o final de 2024.

Treinador confirmado para o ano que vem

O comandante da equipe confirmou permanência na coletiva: "Primeiro, para ficar tudo esclarecido, eu tenho contrato até dezembro de 2024. Coloca-se logo uma pedra no assunto, a não ser que o presidente queira me mandar embora".

Confronto de hoje

Quanto ao jogo, o treinador admitiu que a equipe teve um desempenho aquém do esperado, mas elogiou o elenco: "Tenho que dar parabéns aos meus jogadores. Hoje o jogo é o que menos importa. Porque dias ruins todos nós temos, mas o que este grupo tem feito e o que acaba de alcançar é motivo de orgulho pro clube. É um orgulho enorme também pra cidade e pro estado, que tem o privilégio de ter mais um ano consecutivo uma equipe na Série A. Dentro de um campeonato difícil, onde antes de começar éramos os primeiros rebaixados. Ainda nem tinha começado e éramos o primeiro rebaixado, o lanterna".

Projeto do clube a médio e longo prazo

A derrota na Arena Pantanal manteve o Cuiabá com 48 pontos. Com isso, o Dourado está garantido na primeira divisão, e, nas próximas duas e últimas rodadas do Brasileirão, continua na luta por uma vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano.

Apesar disso, o português disse que a competição continental não é a prioridade do clube: "E hoje podemos dizer que cumprimos o primeiro objetivo. Aliás, o único objetivo, se a Sul-Americana vier, eu já disse isso mais de uma vez, pra mim é o campeonato que menos importa. E vou dizer mais, o Mato-grossense é mais importante que a Sul-Americana. O Campeonato Brasileiro será para nós a primeira prioridade. E ninguém vai nos desviar do que é o nosso caminho, porque o Cuiabá tem um projeto a médio e longo prazo, quer se estabilizar cada vez mais".

Reta final da competição

​​​​​​​O campeonato ainda não acabou, já que o Cuiabá ainda em campo contra o Flamengo, fora de casa, e o Athletico, em seu próprio campo. Por isso, o treinador voltou a afirmar que a batalha para se manter na parte superior da tabela continua: "Somos uma equipe ambiciosa e digna. Vamos jogar contra o Flamengo e há muita coisa em jogo. Nós em nenhum momento vamos nos esquivar da ambição, vamos nos propor a competir e lutar pelos três pontos, porque somos sempre a favor da verdade desportiva".