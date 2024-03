Mirassol e São Bernardo se enfrentam às 16h neste domingo (10) pela décima segunda rodada do Campeonato Paulista, última da primeira fase do campeonato.

O Mirassol já está eliminado da competição, apesar de ter conquistado 14 pontos na primeira fase até o momento. Estando na terceira colocação do grupo C, pode até vencer e igualar os 17 da Inter de Limeira, contudo, o Leão ficaria com menos com uma vitória a menos, e por isso a equipe já está eliminada.

Já o São Bernardo ainda sonha com a classificação, o Cachorrão está na terceira colocação do grupo D, com 18 pontos, tendo São Paulo e Novorizontino com 19 cada um, respectivamente. Com isso o grupo está em aberto, e qualquer um dos três podem sair classificados, a depender da combinação de resultados.

Mirassol

Na última partida, o Mirassol saiu derrotada por 1 a 0 para a Portuguesa jogando no Canindé. Apesar de já eliminado, o Leão deverá ir com força máxima para o confronto, e não possui desfalque significativo para o confronto.

São Bernardo

Na última rodada, o São Bernardo venceu o Água Santa por 2 a 0 jogando em casa no estádio 1º de Maio, o que levou a equipe a ter a chance de ir para o mata-mata. Para o confronto, assim como os donos da casa, o São Bernardo, não possui nenhum grande desfalque.

Prováveis escalações

Mirassol - Técnico: Mozart

Alex Muralha; R. Ferreira, Lucas, Luiz Otavio, Warley; Danielzinho, Gabriel, Chico; Negueba, Fernandinho, Dellatorre.

São Bernardo - Técnico: Márcio Zanardi

Alex Alves; Helder, Alan Santos e Rafael Forster; Hugo Sanches, Rodrigo Souza, Romisson e Arthur Henrique; Luiz Filipe, Kayke e Matheus Régis.

Ficha Técnica

Data: domingo, 10 de março de 2024

Local: Estádio José Maria de Campos Maia

Horário: 16h (de Brasília)

Onde assistir: Paulistão Play e Cazé Tv