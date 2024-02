Na noite desta quinta-feira (1°), às 19h. As equipes se enfrentam em um dos jogos que encerrará as disputas da quarta rodada, o São Bernardo tentará seguir invicto no Paulistão Sicredi. Embalado pela vitória por 1 a 0 em cima do Corinthians, o rival ainda busca a primeira vitória para desencantar no estadual.

Atualmente, o São Bernardo soma sete pontos no Grupo D. Na primeira rodada, venceu o Ituano, por 2 a 0, depois ficou no empate sem gols com o Guarani, em Campinas, antes de vencer o Corinthians, no último final de semana, no ABC Paulista. Já a Inter de Limeira somou apenas um ponto em três jogos e está na lanterna do Grupo C. Perdeu para Portuguesa e Palmeiras, ambos por 3 a 2, e depois empatou por 0 a 0 com a Ponte Preta.

O técnico Júnior Rocha deve seguir com a mesma formação utilizada contra a Ponte Preta na última rodada. O zagueiro Maurício Ribeiro cumpriu suspensão automática e está à disposição. Ele disputa vaga com Matheus Mancini, que também agradou a comissão técnica. O goleiro Zé Carlos, o volante João Paulo Silva e o atacante Rafael Silva seguem entregues ao departamento médico.

Quem está fora: Zé Carlos, João Paulo Silva e Rafael Silva (lesionados).

Provável time: Max Alef, Felipe Albuquerque, Diego Jussani, Maurício e Zé Mário; Emerson Santos, Lucas Buchecha, Gustavo Bochecha e Juninho; Everton Brito e Quirino.

São Bernardo

O São Bernardo vem de vitória contra o Corinthians no último sábado, o que deixou o time na segunda colocação do Grupo D. O tigre jogou com um a menos, devido a expulsão de Rodrigo Souza, que ficará fora do duelo contra a Inter. O meia Vitinho e o lateral-direito Jeferson seguem no Departamento Médico.

Quem está fora: Rodrigo Souza (suspenso), Vitinho (DM) e Jeferson (DM).

Provável time: Alex Alves; Vitor Ricardo, Helder, Pedro Carrerette e Arthur Henrique; Wesley Dias, Lucas Lima e Romisson; Lucas Tocantins, Kayke e Silvinho.

Arbitragem

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Gustavo Rodrigues de Oliveira

Quarto árbitro: Márcio Henrique de Gois

VAR: Adriano de Assis Miranda

AVAR: Alberto Poletto Masseira